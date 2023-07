45 000 poliser sätts in i Frankrike – igen

Under de senaste två nätterna har omkring 45 000 poliser satts in för att hantera våldsamheterna som skakar Frankrike. Samma antal poliser fortsätter jobbet under natten till måndag, meddelar inrikesminister Gérald Darmanin.

Bakgrund: Gav felaktig första bild Två motorcykelpoliser stannar en bil i Parisförorten Nanterre den 27 juni och den 17-åriga föraren, som i franska medier benämns som Nahel, skjuts på nära håll i bröstet och avlider. Polisen uppgav först att skotten hade avlossats på grund av att 17-åringen kört bilen mot poliserna, men ett filmklipp som sprids på sociala medier visar att polisens första version inte stämmer. "Du ska få en kula i huvudet", hörs en av de två motorcykelpoliserna ropa i klippet. De står intill bilen och pistolen riktas genom förarsätets fönsterruta. Ett skott brinner av, varpå bilen accelererar hastigt och kör in i en stolpe en bit bort. Föraren avlider kort därpå. Den 38-årige polis som ses hålla i pistolen i klippet grips senare, misstänkt för motsvarande dråp. Dödsskjutningen väcker liv i debatten om polisvåld och diskriminering mot invånare i Frankrikes låginkomstområden. Under natten till söndagen grep polisen över 700 personer – vilket innebär att det totala antalet uppgår till över 3 000 sedan i tisdags när oroligheterna eskalerade. Enligt myndighetsbedömningar var den senaste nattens våldsamheter mindre intensiva än föregående nätter. Däremot utsattes en lokal borgmästares hem i Paris ut för en bilattack. Dådet fördömdes av landets premiärminister Élisabeth Borne som kallade det för "särskilt chockerande". Frankrikes president Emmanuel Macron kallade tidigare under söndagen in ministrar för ett "avstämningsmöte" som hålls under kvällen. I mötet deltar bland annat premiärminister Borne, inrikesminister Darmanin och justitieminister Eric Dupond-Moretti. Oroligheterna i Frankrike inleddes till följd av att en 17-åring, Nahel, sköts ihjäl av polis under uppseendeväckande former tidigare i veckan. Under söndagen gick Nahels mormor ut i medier med en uppmaning till de som deltar i upploppen om att sluta vandalisera. Graffiti som lyder "Upplopp för Nahel, explosion för Darmanin", som refererar till Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin.