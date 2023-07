500 dagar av krig – och 9 000 civila dödsoffer

— I dag passerar vi ännu en grym milstolpe i kriget som fortsätter att ha en fruktansvärd påverkan på Ukrainas civila, säger Noel Calhoun, chef för HRMMU.

Samtidigt rapporteras att Ukraina har gjort "betydande taktiska framsteg" i Bachmutområdet i Donetskregionen, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som analyserat geopolitiskt bildmaterial, skriver The Guardian.

i samband med att 500 dagar har passerat sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina har den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj besökt Ormön i Svarta havet – en ö som har blivit en symbol för det ukrainska motståndet.

— I dag befinner vi oss på Ormön, som aldrig kommer att erövras av ockupanterna . Det gäller även övriga Ukraina, då vi är ett land som består av modiga människor, säger den ukrainske presidenten i ett videoklipp som spridits på sociala medier.

Ormön ockuperades i krigets början av Ryssland, men de ryska styrkorna gav sig därefter av efter att ha utsatts för intensiva robot- och artilleribeskjutningar.