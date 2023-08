Skövlingen av urskogen minskar i flera länder. Det ger hopp i kampen för att stoppa avverkningen i hela världen, anser experter. Under tisdagen inleds ett tvådagarsmöte i Brasilien om regnskogens framtid.

Stormar slår mot USA – minst två döda

Mer än en miljon hushåll och företag i elva delstater är strömlösa efter att kraftiga stormar med hagel och åskskurar dragit in över den amerikanska östkusten under måndagen. Tornadovarningar har utfärdats i över tio delstater, från Tennessee till New York.