Nigerledare: Expresidenten i husarrest är säker

— Inget kommer att hända honom, eftersom vi i Niger inte har någon våldstradition, säger han till The New York Times.

Zeine säger också att kuppledarna i Niger inte har för avsikt att samarbeta med Ryssland eller med den ryska privatarmén Wagner.

Bazoum har suttit i husarrest sedan den 26 juli då han avsattes. Enligt tidningen har kuppledarna hotat döda honom om andra afrikanska länder går in militärt i Niger.

Tidigare på fredagen hotade Nigerias president Bola Tinubu med "allvarliga konsekvenser" om Bazoums hälsa förvärrades under husarresten, rapporterar The New York Times.

Enligt Stéphane Dujarric, FN:s generalsekreterare Antónino Guterres talesperson, ska man dock via ombud ha fått försäkringar om att Bazoum lever och mår bra.