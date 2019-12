Efter att elen gick i ett hushåll i Yukon Flats, Alaska, gick en femåring nästan en kilometer i tunna kläder och stumpor för att få hjälp.

Med sig bar barnet sitt 18-år gamla syskon, i minus 35 grader celcius, enligt The New York Times.

Ingen förälder hemma – blev rädd när elen gick

Barnen var hemma ensamma huset när huset plötsligt blev strömlöst. Det femåriga barnet ska då, enligt rapporter från The New York Times, ha blivit skrämd av mörkret och begett sig ut för att skaffa hjälp.

De två barnen anlände mirakulöst kalla men relativt oskadda till ett hushåll cirka ett kilometer bort i Venetie-området.

37-årig kvinna misstänks för vanvård

Boende i hushållet larmade polis och ambulans, men på grund av områdets avlägsenhet dröjde det nästan 16 timmar för hjälpen att anlända.

Lyckligtvis kunde det konstateras att båda barnen var pigga och friska efter att de undersökts, enligt the The New York Times.

Efter att händelsen utretts greps 37-åriga Julie Peter, som nu misstänks för vanvård. 37-åringen ska ha lämnat barnen ensamma hemma natten då strömmen gick.

Det är dock oklart om kvinnan är släkt med barnen, rapporterar The New York Times.