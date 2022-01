Burkina Fasos president gripen i soldatuppror

Under söndagen hördes skottlossning nära presidentens residens och tidigt på måndag morgon utbröt strider vid presidentpalatset. En helikopter cirkulerade över området. Samtidigt var det statliga nyhetsbolaget RTB under hård bevakning. Förutom vid vägspärrar som vaktades av soldater i myteriet var vägarna i huvudstaden Ouagadougou var tomma under natten mot måndag.

Soldaterna har klivit ur led med motiveringen att de måste få mer stöd i den pågående, regionala konflikten mot jihadistiska miliser. De kräver också att landets militära ledning ersätts. Regeringen har inte kommenterat saken sedan i söndags, då man dementerade uppgifter som spridits i sociala medier att det skett ett militärt maktövertagande. "Regeringen tillbakavisar denna information och uppmanar allmänheten att hålla sig lugn", meddelade regeringens talesperson Alkassoum Maiga, som beskriver soldaternas myteri som enskilda, lokala incidenter. Ett missnöje med president Kaboré har sjudit sedan dennes omval i november 2020, framför allt med anledning av konflikten med jihadisterna och många blodiga attentat mot civila.