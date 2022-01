USA:s ostkust hukar inför vinterstormen

Under lördagen har runt 3 400 flygningar ställts in enligt flygbevakaren Flightaware. Många tåg har ställts in och människor uppmanas hålla sig borta från vägarna.

Guvernörerna i New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island och Virginia har utlyst olika grader av nödläge. Storstäder som New York och Boston ligger i de områden som väntas bli hårdast drabbade av ovädret.

"Kom hem tryggt i kväll och stanna hemma över helgen, undvik icke nödvändiga resor", sade New Yorks guvernör Kathy Hochul på fredagen.

Bostons borgmästare Michelle Wu säger att det väntade snöfallet, med prognoser på över en halvmeter snö, kan bli "historiskt", rapporterar BBC.

I kustområden befaras att nordvästvindar på uppemot 30 meter i sekunden ska leda till översvämningar.