Ett intresse som datorspel och gaming kan snabbt bli dyrt – för teknik och prylar kostar ju en hel del. Här är grymma gamingfynd du kan göra på mellandagsrean.

Vid nya bra deals kommer den här artikeln att uppdateras löpande.



Playstation 4 Pro



Maxa spelupplevelsen med en bra konsol – som Playstation 4 Pro som just nu är nedsatt i pris.

Nintendo DSi XL



Den här bärbara spelkonsolen från Nintendo kan just nu fyndas för långt under tusenlappen. Tänk vad kul att spela saker som Zelda eller Pokémon! Kolla in den här.

Razer BlackWidow



Ett mekaniskt tangentbord är riktigt grymt för långa spelsessioner och många knapptryck. Sedan är ljudet av tangenterna trevligt också. Här hittar du tangentbordet billigast.



SteelSeries Rival 310



Den här datormusen är billig i vanliga fall – men ännu billigare nu under mellandagsrean. Trots sitt låga pris så är det här en datormus i världsklass, enligt recensenter.

HP Omen



För under 10 000 spänn kan du klicka hem den här laptopen från HP. Riktigt bra pris!

Webcam



Om du är en sådan person som streamar ditt spelande, så är en grym webcam nästan ett måste. Det blir genast mycket roligare att kolla på livestreams när man samtidigt kan se personen som spelar.

Just den här är nedsatt med hela 15 procent. Kolla in den här.

En bra skärm



På tal om gamingprylar – en bra gamer behöver ju en bra skärm. Här är Acer Predator – som klarar allt från mörk grafik till snabba rörelser på skärmen. Ta ditt spelande till en helt ny nivå.

Musmatta från SteelSeries



En lysande musmatta! No pun intended, för den lyser ju faktiskt. Den är också vändbar, vilket innebär att du kan välja vilken sida du vill spela på. Nedsatt i pris just nu – du hittar den billigast här.



Gamingstol från L33T

Om du är en sådan person som sitter mycket framför datorn, oavsett om det gäller jobb eller spel – så förtjänar du en riktigt bra stol.

Den här kommer från L33T – och finns i flera olika färger. Just den här modellen finns att fynda 35 procent billigare än ordinarie pris.

Bärbar dator

Teknik är riktigt populärt under mellandagsrean – och här är en grym gamingdator som är nedsatt med hela 53 procent.

