18-årsdagen innebär så mycket mer än möjligheten till körkort eller krogrundor – för nu räknas man som vuxen i mångas ögon. Det är värt att firas! Här är presenter du kan ge till den som fyller år.

1. Solglasögon från Ray-Ban



Modellen finns i många olika färger, bland annat trendigt gula. Kolla in dem här. Just nu kan du klicka hem dem under tusenlappen.

Ray-Bans är klassiska och tidlösa, därför är det en perfekt present som personen i fråga kan behålla hela livet.

2. Ögonskuggor från Urban Decay



Om det är en sminkfantast som fyller år, så måste du nästan ge personen en av de kända Naked-paletterna. Den här är dessutom på rea just nu.



3. Apples trådlösa Earpods



Många älskar Apples hörlurar, och önskar sig gärna deras trådlösa version som ser ut lite som eltandborstar i öronen. Det här är definitivt en present som man blir glad av.

4. Nintendo Switch



Fördelen med att ge det här till någon är att ni kan spela tillsammans! Finns här för nedsatt pris. Klassiska spel som Super Mario finns att spela.



5. Grym gamingstol



Personen som får en stol från DXRaxer att vila på kommer att vara evigt tacksam. Kolla in stolarna här. De finns i flera olika färger, och är alltså perfekt för den som sitter mycket framför datorn.



6. Hushållsmixer



Som sagt, att fylla 18 år innebär ofta att man har flyttat hemifrån eller ska göra det inom en snar framtid. Vad passar inte bättre då än en smidig hushållsmixer?

Grymt bra för smoothies till exempel! Här är en som finns i flera olika läckra färger.



7. En stekpanna



Den här stekpannan är nedsatt med 40 procent just nu. Alla behöver minst en stekpanna, och speciellt en som fungerar till det mesta och rymmer en del. Känns kanske lite tråkigt att ge som present, men det är bra mycket tråkigare för personen att behöva köpa själv!



8. Klassiska sneakers



Passa på att klicka hem ett par Stan Smith nu när de är nedsatta och blir dina för 500 kronor här! Om din vän fyller år kring våren eller sommaren är det här ju perfekt!

9. Nintendo 3DS XL



Vad ska man göra när man räknas som vuxen och får göra vad man vill? Ja, spela var som helst, när som helst med en bärbar konsol.

Som den här versionen av Nintendo DS. Populära spel som Zelda och Pokémon! Eller varför inte hoppa runt med Mario eller Luigi?

10. Rymlig märkesväska



En sådan enkel sak som en väska kan göra livet lite lättare, specielt när den rymmer en hel del! Den här snygga väskan i Malene Birgers ikoniska mönster finns i flera olika färger. Väskan hittar du här.

11. För den som älskar kaffe



Den första koppen kaffe på dagen är gudomlig – och ännu bättre blir det med en bra kaffebryggare. Det bästa är ju att personen nu kan bjuda dig på gott kaffe när du kommer förbi. Smart present alltså!

Den här kommer från Moccamaster och finns att fynda billigast här. Finns i flera olika färger.

11. Aktivitetsarmband från FitBit



Det här smarta och vattentäta armbandet håller koll på all aktivitet, sömn, och mycket mer. Det har dessutom en snygg, väldigt diskret design. Klicka hem det här. Finns i flera olika färger!



12. Sminkborstar



Mjuka och lena sminkborstar är alltid att föredra – och de här från Real Techniques är sjukt bra. Du kan antingen köpa dem en för sig, eller ett storpack. Du hittar alla olika borstar här.

Man kan aldrig ha för många sminkborstar, eftersom de antingen blir slitna efter ett tag eller så är man för lat för att tvätta dem.

13. Laddplatta



Ha den här smarta laddstationen och ladda telefonen trådlöst. Här hittar du den för 222 kronor. Passar bra på nattduksbordet till exempel, eller om personen du ska ge den till har en tendens att slarva bort sina laddare hela tiden.

14. MacBook Air

Det här är för dig som vill skämma bort din vän eller släkting riktigt ordentligt. Ge hen en alldeles egen MacBook Air! Här hittar du MacBook Air billigast.

15. Trådlösa lurar från Marshall



De här snygga hörlurarna från Marshall fungerar trådlöst via bluetooth, och har riktigt bra ljud. Här hittar du dem. Sedan ser man ganska cool ut också när man har dem på huvudet. Lovar att det här blir en uppskattad present.

16. Polaroidkamera



Föreviga livet med en polaroidkamera. Den här från Fujifilm har dessutom en riktigt snygg design!

Du hittar den här. Det är hur fint som helst med små polaroidbilder.

17. Fina glas från Iittala



Tänk att krypa upp i soffan och dricka något gott ur de här fina glasen. Här kan du köpa fyra stycken för 349 kronor. Också en bra present till den som snart flyttar hemifrån – glas är ju något man verkligen behöver.

18. Playstation 4



Det nya Playstation 4 ger dig en helt ny spelupplevelse – och är därför en bra present. Dessutom kan du och personen du ger det till spela tillsammans! Här hittar du det billigast.





--



