Här är 12 saker du inte får missa – alla är nedsatta i pris. Ett perfekt läge att fynda alltså.



1. Extern hårddisk på 4TB



För bara 799 kronor kan du klicka hem den här rymliga hårddisken från favoriten Seagate. Vanligtvis kostar den över 1 000 spänn.

2. SodaStream



Om du dricker mycket läsk eller bubbelvatten så är det värt det att satsa på en SodaStreamer. Du kan göra det själv hemma, och det blir genast mer prisvärt. Nedsatt i pris just nu.



3. Klocka från Gant



Nu har du chansen att klicka hem en snygg märkesklocka för knappt 500 spänn. En klocka kan verkligen piffa upp vilken outfit som helst! Kolla in den här.

4. Ryggsäck från Douchebag



Den här ryggsäcken må kanske inte se ut som mycket för världen – men vi lovar att den faktiskt är väldigt bra! Den kommer från Jon Olssons märke Douchebags.

Rymmer en hel del, en dator bland annat, och är designad på ett smart sätt. Kolla in den här. Nedsatt i pris just nu. Grymt bra för studenten!



5. Surfplatta från Samsung



En surfplatta är bra till mycket! Den här som kommer från Samsung är nedsatt i pris just nu. Under 2 000 spänn här.

6. Lyxig gamingstol



Om du sitter vid datorn under långa perioder är en bra stol faktiskt viktigt. Skona ryggen och sitt bekvämt! Den här stolen är nedsatt med 45 procent just nu.

7. Söt liten grill



Grillsäsongen börjar smyga sig på. Det här är en perfekt grill att ta med sig, enkel att transportera! Sedan är den väldigt söt också i sina olika färger. Kolla in den här.

8. Gamingmus



Det krävs en bra datormus för den ultimata spelupplevelsen. Den här kommer från populära SteelSeries – kolla in den med reapriset här.

9. Darci från Michael Kors



Michael Kors förknippas med klassisk stil – och även klockorna går i den kategorin. Snygg kombination av trendigt mode och funktionalitet. Här hittar du klockan Darci med det nedsatta priset.



10. Högtalare från Marshall



Den här grymma högtalaren är nedsatt med 10 procent just nu. Spana in den här. Designen är så pass snygg att det blir lite av en inredningsdetalj hemma!

11. Laptop från MSI



Endel föredrar en bärbar dator för gaming, eller måste ha en för att enkelt kunna transportera den. MSI gör riktigt bra bärbara datorer, optimala för gaming!

Den här är nedsatt i pris just nu. Under 10 000 kronor just nu!



12. Populär ryggräck från Sandqvist



Den här ryggsäcken syns på flera ryggar nu för tiden. Vi förstår varför – den snygga och stilrena designen är hur fin och praktisk som helst. Finns i flera olika färger, alla på rea just nu.



