Ta chansen och kom undan riktigt billigt. Här är våra favoriter.



1. Hörlurar från AKG



Du förtjänar ett par bra lurar. De här isolerar bort annat ljud och är snygga i sin stilrena design. Just de här går att fynda för 296 kronor nu.

2. Fräsch Celsius



Nu har du chansen att fylla kylen med svalkande energidryck. Du kan klicka hem ett flak för bara 199 kronor just nu.

3. Kalsonger från Frank Dandy



Frank Dandy gör riktigt bekväma och snygga boxershorts. Du hittar det billigaste priset hos jämförelsesajten Prisjakt.



4. Protein Coffee från Nocco



Njut av kaffe på ett nytt sätt. Nu har du chansen att fynda 12 stycken Protein Coffee billigt. Här hittar du dem till kanonpris.

5. Vattenkokare



Att koka vatten är inte särskilt fascinerande, men visst blir det roligare med en genomskinlig kanna som den här. Du sparar drygt 150 spänn om du klickar hem den idag.

6. Smoothie Twister

Med den här mixern kan du enkelt göra en fräsch smoothie – och sedan ta med den direkt. Knappt 200 spänn just nu.

7. Studsmatta



Den klassiska studsmattan har fått en ny look! Fungerar precis lika bra som en "vanlig", men den här är ju mycket snyggare. Kolla in den här.



8. Knivset



Grymma köksknivar gör matlagningen mycket roligare. Global är kända för sina bra knivar – och de här är nedsatta i pris just nu.

9. Mermaid Glow



En bra highlighter kan göra så mycket för en fräsch look. Trots sina många färger ger den här highlightern ett grymt glow. Nedsatt med 56 procent just nu.

10. Värmeskydd från Löwengrip Care & Color



Om du använder mycket värme på ditt hår är det viktigt att skydda det. Det här värmeskyddet kan fyndas för knappt 50 spänn just nu.

11. Lyxig herrparfym



Den här parfymen har toppat listorna länge, och är därmed en favorit bland många. Här hittar du den lyxiga parfymen till reapris.

12. För lättare uppstigning



Det här är den perfekta väckarklockan för den morgontrötte. Med stigande ljus vaknar du naturligt, ungefär som en soluppgång.

Spana in den smarta väckarklockan här. Långt under 500 spänn just nu!

13. Tallrikar



Maxa sommardukningen för alla fester med ett par snygga tallrikar. Här får du ett 4-pack riktigt billigt.

14. Karaff från Sagaform



Det är faktiskt ganska lyxigt att servera dryck ur en karaff – den här kommer från populära märket Sagaform. Bara 174 kronor just nu.



15. Nike Free Run 2018



De här skorna finns att fynda till kampanjpris! Finns i tre olika färger, så du kan lätt hitta din favorit. Du hittar dem billigast här.

16. Ladda trådlöst



Snabb och trådlös laddning utan trassliga sladdar. Den här lilla laddplattan hittar du billigast här.

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.