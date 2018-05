Vi har listat sommarens roligaste sällskap och partyspel – som kommer maxa din semester.

1. Pricka snoppen

Liva upp festen med det här spelet. Det går ut på att någon tar på sig den rosa snoppen och de andra ska helt enkelt kasta ringarna och försöka pricka den med så många som möjligt! Köp det här.

2. Trädgårds Yatzy XL



Spana in detta Yatzy i storleken XL. Perfekt att dra fram och spela i trädgården en varm dag med grannar och vänner. Det blir ditt här.



3. Ryska posten spelet

Spelet innehåller 6 olika kategorier som väljs med tärningskast: Charader, Utmaning, Sanning, Viskleken, Jag har aldrig och (såklart) Ryska Posten. Hur kul är inte det? Här finns spelet för 149 kronor.



4. Prosecco pong

Sommarens roligaste festspel! Här hittar du prosecco pong "tropical edition" för bara 149 kronor.

5. Gigantiskt plockepinn



Detta för oss tillbaka till barndomen. Men detta spel är enormt och ämnat att spela i trädgården. Maxa sommaren med detta roliga spel som blir ditt för 149 kronor.

6. Beanboozled spel

Kommer du ihåg jelly beansen i Harry Potter, där man inte visste om man skulle få en god eller äcklig smak? Det här spelet är precis så – du snurrar på hjulet och kan få en godis som smakar allt från chokladpudding till ruttet ägg! Här hittar du det för 129 kronor.

7. Ölhjälm

Det här är den perfekta partyhatten! Du kan ha två burkar och sedan dricka med hjälp av sugröret. Inga händer behövs, så smidigt! Kolla in ölhjälmen här.

8. Shot Pong



Här är en miniversion av det populära spelet BeerPong – i det här får du istället ta en shot! Hur kul som helst. Kolla in det här.

9. Kubb

Det tidlösa utespelet kubb är en klassiker! Självklart ska det även vara med på midsommar. Här hittar du det för 299 kronor.

10. Rapp i käften

Lär känna gänget på djupet med Rapp i käften. Det går ut på att du får tre ord, sen ska du sätta ihop tre otroliga historier, där en är sann. Motspelarna ska då gissa vilken som stämmer. Kanske chockas du över vad dina vänner gjort. Här finns det galna spelet för 149 kronor.

11. Spela limbo

Utmana dina gäster! How low can you go? Spelet hittar du här.

12. Lip Twister

Det här sjukt roliga spelet går ut på att svara på frågor och göra olika utmaningar – allt med en "lip twister" i munnen! Här hittar du spelet för 299 kronor.

13. 101 Experiment

Är du intresserad av hur magnetism och elektricitet fungerar? Då är detta det perfekta spelet för dig. Det går ut på att hitta de rätta svaren och få till experimenten, först. Här finns spelet för 399 kronor.



14. Brännbollsset Deluxe

Även brännboll kan räknas in som ett klassiskt spel för sommaren. I detta kit får du allt du behöver – för 199 kronor.

15. Fia med hutt

Hur kul är det inte att spela Fia med hutt? Perfekt för en kväll i sommarstugan när man är både spel och hutt-sugen. Här finns det för 149 kronor.



16. Cards Against Humanity

Det här spelet kallas för ett "party game for horrible people" och är riktigt roligt. Man läser upp ett påstående där ett eller flera ord saknas, och de andra spelarna ska fylla i med det mest opassande/roligaste alternativet. Läs mer och köp spelet här.

17. Get a grip

Spelet där ni får utmaningar som att rita, skulptera eller eller göra, utan att använda tummarna. De lindas in i medföljande band. Vem gör det bäst? Sjukt kul spel som ni hittar här för 399 kronor.



18. Med vilda gester

Med vilda gester är det perfekta spelet för sommarkvällen med familjen eller vännerna. Spelet där allt är tillåtet - utan att säga ett enda riktigt ord. Här finns det för 349 kronor.

Gå in här för att spana in fler galna spel!