Om du orkar ta dig igenom hela listan lovar vi att du kommer hitta någonting som du kommer älska.

1. Välhängd pirat

Ska du på maskerad snart men har svårt att komma på vad du ska ha på dig?

Med en välhängd pirat som ett alternativ behöver du nog inte fundera mer.

2. Gör en egen glassbuffé

Vem har inte drömt om att göra sin egen glass? Med det här kitet kan du dessutom skapa din egna lilla glassbuffé och göra glassrullar.

3. Gigantisk enhörning

Vattna gräsmattan med stil! Här är en enorm vattenspridare som ser ut som en enhörning – för vem älskar inte enhörningar?

Annars är det hur härligt som helst att svalka sig i vattenspridarens strålar, precis som man gjorde och sprang runt när man var liten. Du hittar den här hos Partykungen.

4. Sandfri sandmatta

Att chilla på en strand kan vara något av det bästa som finns – men sanden i sig är faktiskt ganska jobbig att handskas med.

Därför finns den här smarta strandmattan, som gör att du slipper sanden. Sanden silas alltså igenom de små hålen, vilket gör att du är sandfri. Kolla in alla färger här.

5. Enorm vattenspridare

Om enhörningen inte var din grej, så kanske den här stora dinosaurien faller dig i smaken. Det är också en vattenspridare som svalkar er i sommarvärmen.

6. Om du har svårt att stiga upp

Den här klockan rullar iväg så fort den ringer – du måste alltså hinna ifatt den för att stänga av den.

Grymt bra för den som har svårt att stiga upp på morgonen. Med den här väckarklockan har du inget val.

7. Mopptofflor

Börja städa så fort du stiger upp på morgonen – utan att egentligen behöva anstränga dig.

De här tofflorna moppar golvet ytligt, när du bara går din lilla promenad till kylskåpet. Städa vart du än rör dig och klicka hem tofflorna här. Var det inte Pippi Långstrump som hade något liknande?

8. Melonskärare

Melon är riktigt gott, speciellt nu när det börjar gå mot varmare tider. Men hur jobbigt är det inte att skära den stora frukten? Det tar ju så lång tid!

Här har du en melonskärare som gör jobbet åt dig.

9. Hockeypulver

Det salta och sura hockeypulvret är en riktig gammal goding. Här hittar du alla tre smaker!

10. Remmar

Man ska väl inte behöva åka till Gröna Lund eller Liseberg för att få njuta av de här goda remmarna? Nej – här kan du klicka hem dem i alla smaker.

11. Boombox högtalare

Varje semester kräver en högtalare att ta med. Denna är sjukt smart då det inte behövs några kablar eller krångliga anslutningar. Du placerar mobilen på högtalaren och vips strömmar musiken. Här blir den din för 399 kronor.

12. Kompisladdare

Hur grym är inte denna sladd? Är du iväg utan möjlighet att ladda mobilen är denna sladd perfekt. Låna ström från din polare istället. Här köper du sladden för 99 kronor.

13. Luftmadrassen som är en öl

Ta dig en öl, gå ner till poolen och chilla på den här badmadrassen som ser ut som ett svalkande ölglas!

14. Hemlig gömma

Göm dina värdesaker på ett snyggt och trendigt sätt. Eller varför inte gömma något som lite godis?

Du hittar den här för 199 kronor. Den ser väldigt realistisk ut!

15. Om du inte har ett badkar

Älskar du att slappna av i ett varmt bad, men har inget badkar hemma? Då löser du det problemet med den här bärbara badbaljan.

Baljan är stabil och har handtag på vardera sida. Rymmer ungefär 200 liter och är smidigt att tömma med avloppsslangen som baljan har. Här hittar du badbaljan.

16. Sockervaddsmaskin

Det brukar vara några få tillfällen som erbjuder sockervadd – typ cirkusar och festivaler. Nu kan du äta sockervadd när du vill! Kolla in maskinen här.

17. Extra stor mugg

Större än vanliga muggar och ser ut som en jättemugg med skummande öl. Du kan såklart dricka vad du vill ur den! Hur gott låter det inte med en gigantisk kopp kaffe till exempel?Tillverkad i vit keramik och ett tryck i svart färg. Kolla in den roliga muggen här.

18. Uppblåsbart badkar

Det här badkaret är uppblåsbart, och tar därför lite plats när den är tom på luft. Pumpa upp det, fyll det med varmt vatten, unna dig en god drink och njut! Här hittar du det under 500 spänn.

19. Ögonmask

Det är väldigt härligt att sova i ett totalt mörker. Här är en bekväm ögonmask med ett tydligt statement på. Hur kul som helst att ha på en flygplansresa till exempel!

20. Orivbart toalettpapper

Skoja lite med dina vänner, eller gäster som du har på besök med det här orivbara toalettpappret. Det går helt enkelt inte att dra av! Du kan klicka hem det här.

21. Ta frukosten till en ny nivå

Så mysigt att starta morgonen med att hälla upp en skål med cornflakes. Det här gör det dessutom ännu roligare. Finns att hitta här.

22. För den som gillar att baka

Många har bakning som ett intresse, och förgyller köket med goda bakverk då och då. Men hur jobbigt är det inte att fördela smeten rätt och jämnt?

Med den här smetdispensern kan du enkelt fördela den, utan spill och klet. Du hittar den här.

23. Rakförkläde

Glöm äckliga skäggstrån i handfatet – det här förklädet fångar enkelt upp allt som faller ner. Du får genast mycket mindre att städa! Kolla in det här.

24. Självrörande mugg

Om du är en kaffe- eller oboyälskare vet du att det är viktigt att röra om i muggen. Men vem orkar göra det själv? Det är som Edward Blom säger i yoghurtreklamen – det värker ju i hela armen!

Den här muggen rör om själv, genom att du bara trycker på en liten knapp. Kolla in muggen här.

25. Gryffindor halsduk

Det är inte helt rätt årstid för en halsduk, men den här måste du ju bara ha! Halsduken som du hittar här passar både barn och vuxna.

26. Hogwarts banderoll

Pynta ditt hem med den här snygga banderollen. Även om du inte fått det där efterlängtade brevet, så kan du fortfarande hoppas! Kolla in banderollen här.

27. Reese's Crunchy

Detta godis har tagit Sverige med storm och det är helt magiskt gott. Det är ibland svårt att få tag på men här kan du köpa det magiska godiset!

28. Choco Sticks

Spana in dessa magiska Choko sticks som finns här för 19 kronor för en förpackning.

29. Sprutande toasits

Montera den här sprutande attrapen i toaletten och när din gäst ska på toalettbesök så får hen en blöt överraskning. Den kostar endast 29 kronor här.

30. Duschdraperi med kvinnlig skugga

Om du inte har något samvete bör du köpa det här duschdraperiet och göra din flickvän vansinnig. Hemskt elak och idiotiskt av dig - vi rekommenderar dig därför att inte göra det. Men det hade varit ganska kul...

Du hittar det här för endast 149 kronor.

31. Minikyl

Med den här lilla kylen på skrivbordet har du alltid en kall dricka nära till hands! Du ansluter den via USB. Klicka hem den här.

32. Chips- och dippskål

Hur smart är inte den här skålen där du kan ha både chips och två olika dippar inom nära räckhåll?Den kostar 149 kronor här.

33. Gör egna chips

Gör enkelt dina egna mumsiga chips med det här lilla redskapet. Den kostar 99 kronor här.

34. Gameboy

Älskade du Gameboy som barn? Nu kan du återuppleva känslan! Klicka hem den här för 199 kronor.

35. Frysbart ölglas

Det här smarta glaset fryser snabbt när du stoppar det i frysen, och kan sedan hålla din öl eller annan dryck kall i flera timmar! Köp glaset här.

36. Polaroid-kamera

Minns din sommar med hjälp av den här fina polaroid-kameran. Inget kan bli mer retro än det här.

37. Mikrovågsugnen

Hur retro är inte den här mikrovågsugnen? Hur snygg som helst. Här hittar du den.

38. SunTrip T-shirt

Okej, den här är kanske mer nostalgisk än retro men man måste ju älska den här SunTrip T-shirten från den första Sällskapsresan-filmen. Här kan du hitta den för endast 199 kronor.

39. Banan som stressboll

Med en stressboll kan du enkelt försvinna in i din egna lilla värld när dina kollegor är jobbiga. Att stressbollen är formad som en banan gör ju allt mycket roligare också. Du hittar den här för 49 kronor.

40. Nästrimmer

Du vill inte befinna dig på jobbet och märka att du har sjukt mycket hår i näsan men ingen nästrimmer i närheten. Med den här pennan som även är en nästrimmer är allting löst.

41. Gigantisk kaffemugg

Är du den på kontoret som dricker alldeles för mycket kaffe om dagarna? Med den här muggen slipper du höra att du går och hämtar kaffe hela tiden eftersom muggen rymmer hela 1.8 liter. Klicka hem den här.

42. Fuck you-mugg

Finns det någon på jobbet du inte gillar så mycket? Bjud då den personen på kaffe och ge den ett litet budskap när kaffet är uppdrucket. Klicka hem den här.

43. Minidammsuggare

Se till att ha ett ordnat skrivbord med den här minidammsugaren. Den är perfekt för tangentbordet! Klicka hem den här.

44. En uppblåsbar madrass i djurform

Är sommaren komplett utan en sådan här badmadrass? Tror inte det! Här hittar du enhörningen och här hittar du flamingon.

45. Korvrost

Den här roliga korvrosten grillar din varmkorv och rostar brödet samtidigt! Du kan klicka hem den här.

46. Cornflakes-dispenser

48. Kylbrunn

Den här smarta kylbrunnen grävs ner i marken och håller upp till 24 burkar eller småflaskor kalla, samt en vinflaska. Den finns att köpa här.

49. Hawaiikransar

Dela ut färgglada hawaiikransar till dina gäster! Du kan klicka hem 25 stycken för 199 kronor här.

50. Vattenballonger

När var senaste gången du hade vattenballongskrig? Det är ju faktiskt sjukt kul! Du hittar vattenballongerna här för bara 29 kronor.

51. Fishbowl

Blanda en god bål och servera i en klassisk "fishbowl" – den här rymmer tre liter. Köp den här för 99 kronor. Extra långa sugrör hittar du här.

52. Stressbollar

Har du inga egna bollar att klämma på när stressen kryper i kroppen? Här kan du klicka hem ett par egna bollar för 49 spänn.

53. Roliga muggar

Med de här muggarna kommer det inte råda någon tvekan om vems mugg som är vems. Grymt bra present till paret som nyss flyttat ihop till exempel.

54. Keyfinder

Det finns inget stressigare ögonblick än då man tappat bort nycklarna. Du hittar dem inte i fickorna, inte i väskan och har ingen aning om vart de hamnat.

Med den här nyckelhittaren är det problemet löst. Läs mer om hur den fungerar här.

55. Simpelt partytält

Ett partytält på gården är grymt praktiskt om det är lite halvdåligt väder eller om det är oerhört varmt ute – så kan du och dina vänner chilla där under. Det här är dessutom riktigt billigt.

56. Sommarkrans

Om du inte orkar göra en egen krans av riktiga blommor – så kan du klicka hem den här för 49 kronor.

57. Somriga glasmarkörer

Tappa aldrig bort ditt glas! Nu kan ingen skylla på att hen trodde det var hens glas när du hittar det tomt på dryck. Här hittar du de söta markörerna.

58. Grillhink

Grilla vart du vill, när du vill! Här är en säker och portabel grill i form av en hink. Du hittar grillhinken här.

59. Snyggaste campingtältet

Ta med dig dina vänner och var lite äventyrliga! Perfekt för festivalen – ni kommer definitivt ha det tuffaste tältet på campingen. Du hittar tältet hos Partykungen, finns i flera olika färger.

60. GoGirl Original

Glöm äckliga bajamajor och jobbigt hukande. Men den här smarta prylen kan du stå upp är du kissar! Kolla in den bättre här.

61. Roliga sovsäckar

Dinosaurien / Räven / Ugglan

Varför ha en vanlig sovsäck när man kan ha någon av dessa? Alla tre finns att klicka hem var för sig för 499 kronor.

62. Snygga skoskydd

Festivaler kan ofta bli leriga – och skorna blir alltid smutsiga. Skydda dem på ett stilfullt sätt med de här roliga skoskydden.

63. Hopfällbar fickplunta

Den här smarta pluntan sägs vara världens första ihopvikbara fickplunta. Genast blev det mycket enklare! Du hittar dem här för 99 kronor.

64. Campingstol

Den här hopfällbara campingstolen är riktigt bra att ha, speciellt när den går att vika ihop och bära runt i en väska!

Stolen är väldigt populär och säljer snabbt slut. Skynda dig och klicka hem en nu – på rea just nu.

65. Ölhjälm

Det här är den perfekta partyhatten! Du kan ha två burkar och sedan dricka med hjälp av sugröret.

Inga händer behövs, så smidigt! Kolla in ölhjälmen här.

66. Partyspel

En förfest eller efterfest blir alltid roligare med ett partyspel. Med det här spelet så finns det massvis av olika kort där det står roliga uppdrag eller frågor. Du hittar det här för 49 kronor.

67. Fidget spinner

Intresset för fidget spinner verkar inte dala och nu har Partykungen rabatt på sina. Den här får du för 69 kronor istället för 149 kronor.

68. Mördarbi

Lägg det här mördarbit som är gjort av plast på en stol eller i soffan och skräm ihjäl din vän eller partner. Du hittar det roliga skämtet nu för endast 9 kronor

69. Wifi-solglasögon

Nu har du chansen att uppleva din dröm om att bli spion. Med dem här solglasögonen kan du bland annat fotografera personer med glasögonen utan att någon märker det. Och mycket annat. Klicka hem dem här med 33 procent rabatt nu.

70. Cocktailset

Blanda drinkar som ett proffs med det här cocktailsetet som innehåller allt du behöver. Klicka hem det här.

71. Drinkmix

Skapa riktigt goda och somriga drinkar med de här drinkmixarna, som bland annat innehåller smaker som passionsfrukt och kokos. Det kostar 149 kronor här.

Ännu fler drinkmixar med smaker som vattenmelon och sour apple hittar du här.

72. Prosecco-pong Byt ut beer pongen mot det mycket festligare prosecco pong! Det kostar 149 kronor och finns att köpa här.

73. Glasdispenser med ställ

Servera en god bål i den här smarta dispensern. Den kostar 199 kronor här.

74. Muggar

Pappersmuggarna hittar du här och de regnbågsfärgade muggarna här.

75. Partyspel

Det här sjukt roliga spelet går ut på att svara på frågor och göra olika utmaningar – allt med en "lip twister" i munnen! Här hittar du spelet för 299 kronor.

76. Pop Tarts

Dessa Pop Tars är en stor favorit hos många men svåra att hitta. Här finns både dessa Chocolate Chip samt Hot Fudge Sundae. Hur gott låter det inte?

77. Twinkies Original

Dessa Twinkies kommer även från början från Amerika och är som en sockerkaka med fyllning. Du hittar dem här.

78. Lip twister spel

Du har säkert sett det här populära spelet, som går ut på att du ska säga och göra olika saker med ett munstycke i munnen. Sjukt kul! Spelet kostar 299 kronor här.

79. Powerbank

Hur glad blir man inte av den här söta powerbanken i form av en enhörning? Den kostar 199 kronor här.

80. Mobil- eller surfplattehållare

Den här smarta hållaren gör att du kan sätta fast mobilen eller surfplattan i ett bord eller bänk, till exempel när du vill kolla på ett filmklipp samtidigt som du gör något annat, eller läsa recept när du lagar mat.

Du hittar hållaren till smartphones här och till surfplattor här.

81. Minifläkt till varma dagar

Minifläktar att ta med på sommarens alla äventyr. Kopplas till alla USB-kompatibla enheter för smidig användning. Här finns denna lilla fläkt att köpa för 29 kronor.

82. iLounge kudde för komfort

Det är inte het lätt att hitta en bekväm position när man ska kolla serie på surfplattan. Spana in denna sjukt smarta kudde som maxar känslan här.

83. Brödrost

En brödrost har alla i sitt hem, så varför inte bara ha en skitsnygg brödrost i retrostil? Här hittar du den.

84. Till den blivande bruden

Den här badringen passar verkligen perfekt för möhippan eller bröllopsfesten! Det är en badring i form av en förlovningsring, med en stor och lyxig diamant.

85. Sandwich

Chilla i poolen på din favoritglass. Vem älskar inte klassikern Sandwich? Spana in madrassen här.

86. Pricka snoppen

Liva upp festen med det här spelet. Det går ut på att någon tar på sig den rosa snoppen och de andra ska helt enkelt kasta ringarna och försöka pricka den med så många som möjligt! Köp det här.

87. Trädgårds Yatzy XL

Spana in detta Yatzy i storleken XL. Perfekt att dra fram och spela i trädgården en varm dag med grannar och vänner. Det blir ditt här.

88. Ryska posten spelet

Spelet innehåller 6 olika kategorier som väljs med tärningskast: Charader, Utmaning, Sanning, Viskleken, Jag har aldrig och (såklart) Ryska Posten. Hur kul är inte det? Här finns spelet för 149 kronor.

89. Spela limbo

Utmana dina gäster! How low can you go? Spelet hittar du här.

90. Lättviktshandduk

Sommarvärmen är här – och då kan en liten handduk vara perfekt att ha i väskan, eller fickan. Kolla in den bättre här.

91. Citruspump

Oavsett anledning så lär den här smarta citruspumpen förenkla ditt liv. Du hittar den här.

92. Tassel till väskan

Att trassla runt med kablar och laddare i väskan kan många gånger vara riktigt osmidigt. Här är en snygg tassel med laddare i.

Enkel att hänga på väskan eller nyckelknippan. Spana in den här.

93. Röda trossa remmar

Tror vi alla minns dessa remmar med jordgubbssmak. Här kan du köpa en hel kartong att kalasa på.

94. Tubble Gum

Barndomsminnena kommer mot oss när vi ser dessa tuber. Tänk hur man klämde för att få ut det sista. Här kan du köpa tutti-frutti samt körsbär.

95. Bruskola Refreshers

Antar att ni minns dessa Refreshers med pulver i? Så sjukt goda och här kan du köpa dem.

96. Sottvål

Placera den här tvålen som i själva verket smutsar ner mer än renar, och vänta på att höra ett skrik från toaletten. Här hittar du sottvålen för endast 39 kronor.

97. Penna genom fingret

Lura vännen att du är världens tuffaste person och inte bryr dig nämnvärt om att du fått en penna genom fingret. Kika in den roliga produkten här.

98. Skämtlåda till kontoret

Tycker du att det är dags att liva up stämningen på kontoret med lite roliga pranks? Ja, det tycker vi också! Med den här skämtlådan kan du till exempel lägga en plast-bajskorv i toaletten eller på golvet i badrummet. Hur kul hade inte det varit? Här hittar du lådan och dess pranks.

99. Nintendo NES-ryggsäck

Du minns säkert Nintendo NES-konsolen med spel som Donkey Kong och Super Mario Bros. Här hittar du ryggsäcken.