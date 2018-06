Här är prylarna du måste ha under fotbolls-VM

Fotbolls-VM drar igång på torsdag när Ryssland ställs mot Saudiarabien - ingen toppmatch men snart drar de roliga matcherna på gång.

Spanien mot Portugal och inte minst Sverige mot Sydkorea för att nämna två. Och du kommer ångra dig om du inte går all in på fotbolls-VM - vem vet när vi lyckas ta oss dit igen!

Nedan listar vi flera nödvändiga men även roliga teknikprylar som du kan köpa inför fotbolls-VM och självklart ha användning för även efter. Produkterna har vi hittat från prisjämförelsesajten Prisjakt.

1. Öltapp

Hur drömmigt är det inte att ha en egen öltapp i sitt hem? Du hittar den här för .

2. Ölglas

Om du ska ha en öltapp måste du ju också ha ölglas såklart. Här har du ett par från Littala som rymmer 45 cl och är riktigt stiliga.

3. TV under 10 000 kronor

Vill du titta på fotbolls-VM på en stor TV men vill inte lägga multum? Den här 55" LED TV:n från Samsung rätt val. Den kostar bara .

4. TV under 5 000 kronor

Vissa har inte lust att lägga en halv månadslön på en TV. Här har du en 55" LCD TV från pålitliga LG till en kostnad av .

6. Lyx-TV

Om du istället vill lyxa till det rejält har vi här en super TV till dig. Vad sägs som en fet 75" TV från Samsung som nästan får en att känna sig som en del i spelet. Om du vill unna dig en bra TV så får du dock punga upp - du hittar den här för .

7. Fotbollsspel

I takt med att fotbolls-VM kom allt närmre ökade även försäljningen av det här fotbollsspelet. Bjud över dina polare på fotbollsfest där ni både spelar och tittar på den underbara sporten. Klicka hem den här för .

8. Popcornmaskin i retrostil

Bjud över polarna och impa på dem genom den här popcornmaskinen som känns tagen från en gammal Hollywood-film. Du hittar den här för .

9. Projektor

Allt fler börjar använda projektorer istället för TV. Det är däremot viktigt att man köper en med bra kvalité och inte tummar på duken. Den här projektorn har allt du behöver och är riktigt populär. Den kostar endast .



En duk till projektorn hittar du sedan här.

9. Ljudanläggning





Det är lite slöseri med TV om du inte har en bra ljudanläggning till. Den här all in one-högtalaren från Samsung har allt du behöver och lite till. Den smälter även in väldigt bra med dinTV på grund av dess enkla men snygga design. Du hittar den här för .

10. Ljudanläggning i retrostil

Om du istället vill ha en anläggning med flera delar kan denna från Pioneer vara rätt. Den har även en viss retro-känsla som är kul. Paketet är komplett med en AV-receiver, fem mindre satellithögtalare varav 4 används som front och surround, och den sista är centern. Du hittar den här för .



11. Smörgåsgrill

Hur drömmigt skulle det inte vara med en smörgåsgrill? Det är bara att placera den och alla ingredienser på soffbordet för att enkelt kunna njuta av fotbollen och maten. Kostar .



12. Sittsäck att använda på flera sätt

Den här sittsäcken som kommer från IKEA kan användas i två olika former. Klicka hem den här för

795:- och njut av fotbolls-VM.

