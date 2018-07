20 sjukt roliga prylar – som svenskarna shoppar mest just nu

Vi har listat 20 prylar som svenskarna shoppar mest just nu!



1. Uppblåsbar saccosäck

Hur härligt att spendera roliga dagar i denna saccosäck? Sola som en kung! Här finns den till bäst pris, just nu för 99 kronor hos Prisjakt.

2. Wilfa kaffebryggare

Så sjukt smart kaffebryggare som du kan ställa direkt på koppen oc bara fylla med varmt vatten för nybryggt kaffe. Här finns den för 149 kronor.

3. Tangentbord färg





Gör datoranvändandet roligare med ett färgglatt tangentbord. Här finns detta härliga för endast 438 kronor.

4. Lock n'roll väska

Gör resandet både roligare och smidigare med en superväska. Denna rullar på alla fyra och finns i många härliga färger. Här blir den din!

5. Smart kamera

Hur roligt att föreviga sommaren med en smartkamera att filma med i HB samt ta fina bilder? Denna blir din för endast 699 kronor här.

6. Hamburgergrill

Hur roligt grej att ha en hamburgergrill hemma som smidigt fixar måltiden till vännerna i sommar? Här finns den för endast 199 kronor!

7. Rosa gummistövlar

Kanske är inte gummistövlar det sexigaste plagget. Men att bära dem i en härlig färg maxar upplevelsen. Här blir dessa dina för 200 kronor.



8. Playstation VR

Hur kul att spela playstation med VR glasögon? Sån rolig grej och just nu blir de dina för endast 1 990 kronor.

9. Partykyl

Maxa hemmafesten med en kyl att ha all dryck i! Känns både festligt och proffsigt. Här blir denna partykyl din.



10. Trampolin

Trampolin att maxa sommaren med. Det är fortfarande lika roligt att göra volter och studsa runt med vännerna. Det bästa är att den är nedsatt till 1 499 kronor här.

11. Supplement till träning

Älskar du träning och vill prestera på topp borde du spana in detta. En produkt som förbättrar muskelkontroll och ger maximal prestationsförmåga. Köp denna "Fucked up Joker" här just nu för 199 kronor.

12. Fotölj till de små

Hur söt är inte denna lilla fotölj för de små att spendera fredagskvällen i? De är dessutom väldigt snygga. Finns att köpa för bäst pris för 649 kronor.



13. Burn energidryck

En klassiker bland våra energidrycker och passa på att köpa ett helt flak här för endast 199 kronor.



14. Pizzaugn

Vem vill inte ha en egen liten pizzaugn hemma, för att laga vedeldad pizza? Du kan även laga annan mat som lax, biffar eller grönsaker. Köp den här.

15. Polaroidkamera

Det är riktigt kul att fota med en polaroidkamera, speciellt när den är så här fin! Du hittar kameran här för 599:-

16. Aktivitetsarmband

Med ett aktivitetsarmband är det enkelt att hålla koll på allt kring träning och hälsa. Det bästa priset hittar du hos Prisjakt – 1 272:-

17. Sjukt roligt sällskapsspel

Ett nytt, roligt spel är alltid kul! Ticket to Ride, som går ut på att du ska bygga tågrälser runt Europa, är riktigt populärt. Som en mycket roligare version av Monopol! Spelet kostar 299:- här.

18. iPad 9.7

Att ha med en Ipad på semestern är perfekt då den både är smidig och du kan kolla dina favoritserier överallt. Här finns den just nu för 3 189:-

19. Kolgrill Big Green Egg

Utvidga dina kulinariska alternativ med en kolgrill och rökare i kamadostil av Big Green Egg. Den är nedsatt i pris till 4 990:- och blir din här. Från 8 600 kronor.

20. GoPro Hero6

GoPro Hero6 är den senaste modellen och hur kul är det inte att ta med en GoPro på semestern att föreviga dina minnen med, under vatten. Denna är nedsatt till 3 490:- här.

