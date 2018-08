Ska du plugga i höst? Här är 18 saker du behöver

Att plugga är något av det roligaste man kan göra i livet, men samtidigt något av det jobbigaste. Långa dagar med mycket pluggande som kräver både disciplin och koncentration. Därför har vi gjort en lista med prylar som garanterat kommer underlätta för dig!

1. Energidryck

Ska du börja plugga i höst behövs det en rejäl energipåfyllning i omgångar. Som till exempel energidryck. Köp ett helt flak med Nocco för

2. Laptop





En bärbar dator är nästan ett måste för att plugga. Gärna en lätt som du kan bära till och från skolan utan problem. Köp en Macbook Air här för

3. Surfplatta

Om du inte orkar släpa på en laptop kan en surfplatta vara ett bra alternativ, till exempel när du behöver ta anteckningar på föreläsningen. Här kan du klicka hem en iPad 9.7" för

4. Väckarklocka

När man pluggar gäller det att gå upp tidigt inför föreläsningarna, samtidigt som det blandas med sena kvällar av nollning och studentfester. Då behövs en väckarklocka! Denna väcker dig naturligt genom att den gradvis ljusnar. Lampan från Philips finns här.

5. Moccamaster

Kanske studentens bästa vän, kaffet! Något många dricker i mängder för att hålla energin uppe. Unna dig en Moccamaster för ett sjukt gott kaffe under studenttiden. Denna kommer från Moccamaster och finns här.



6. Kaffehållare

Som student gäller det att hålla i pengarna, spara in rejält genom att ta med ditt eget kaffe på morgonen. Denna hållare kommer från Stelton och är både snygg och sjukt praktiskt med klicklocket.



7. Datorväska

Denna datorväska är så stilren och blir din här för

Eller kör på ett klassisk skydd så datorn inte får onödiga skador. Här finns dessa snygga för



8. Kalkylator

Ska du läsa något där matte ingår i studieplanen? Då måste du ha en riktigt bra kalkylator. Här hittar du det bästa priset på den här kalkylatorn, som är en av de populäraste på marknaden.

9. Hörlurar från Urbanears

Japp detta är även ett måste under studenttiden. Grymma hörlurar att stänga ute allt ljud så du kan gå all in i pluggandet, överallt. Dessa finns i många olika färger och de finns här för

10. Väska från Malene Birger

Kicka igång skolstarten eller höstens jobb med en ny väska! Denna från Malene Birger är verkligen så snygg! Här finns den att köpa för

11. Nya sneakers

Nya sneakers inför hösten känns som ett måste. Dessa från Gazelle är så snygga och finns i många olika färger i både herr och dam. Spana in alla här för bäst pris,

Eller kör på ett par Adidas Original NMR som finns i många olika färger för både dam och här. Till marknadesn bästa pris här.



12. Powerbank









Perfekt att ha om du glömmer laddare eller inte sitter nära ett uttag. Denna laddar upp till 40 timmar extra vilket är perfekt. Den finns här för

13. Pannband med inbyggda hörlurar

Ska man prestera på topp är det viktigt att få sin skönhetssömn.

Det här mjuka pannbandet är perfekt om du delar säng med någon som snarkar, eller om du tycker om att lyssna på någon när du ska somna. Det har nämligen inbyggda hörlurar!

14. Lenovo Yoga

Den här tunna och smidiga laptopen med roterbar skärm är perfekt för den som ska plugga till exempel media. Finns här till marknadens bästa pris.

15. Parfym inför hösten

Herrparfym från Chanel! Denna parfym toppar listorna med sin manliga, dova doft. Hur härligt att kicka igång hösten med en ny doft? Här finns den att köpa för





Damparfym från Giorgio Armani. En av de hetaste dofterna ute och den passar perfekt inför hösten. Här finns den.

16. Steamer

Om du flyttar i samband med dina studier kan det vara smart att underlätta de vanliga sysslorna. Med en steamer får du bort varenda veck riktigt snabbt! Klicka hem den här!





--

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.