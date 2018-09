10 saker du måste göra tillsammans med din älskling i höst

1. Lyxmiddag på Djurgårdsbrunn



Ät en trerätters middag på anrika Djurgårdsbrunns Wärdshus. Restaurangen ligger på mysiga Djurgården i Stockholm och just nu kan du boka middagen till 62 procents rabatt.

2. Gå på en humorshow

Att skratta tillsammans är ju det bästa! Gå på humorföreställningen How to become Swedish in 60 minutes med Niklas Engdahl. Här kan du boka biljetter till halva priset.



3. Spa-övernattning

Åk iväg med din älskling och koppla av på spa. Här kan du boka ett spapaket med middag och övernattning nedsatt med 41 procent.



4. Åk gokart

Hur kul vore det inte att utmana varandra i gokart? En lite ovanlig dejt som du kan boka för bara 80 kronor här.

5. Övernattning på herrgård

Tänk vad mysigt att åka bort och övernatta på en herrgård – njut av god mat, natur och sjöbastu. Krusenbergs herrgård ligger vackert belägen vid Mälaren och här kan du boka till nedsatt pris.

6. Hotellbrunch

Lyxa till helgen lite extra och gå och ät en riktig hotellbrunch! Denna hittar du på Rum 35 för 115 kronor.

7. Spapaket på Orust

Nösund Havshotell ligger vackert beläget på Orust på västkusten. Just nu kan du boka ett spapaket för två med övernattning för 2 195 kronor istället för 3 225 kronor. Här hittar du dealen.

8. Afternoon tea

Afternoon tea känns som en riktig höstaktivitet och så mysigt! Här kan du boka afternoon tea på Le Petit Moulin till halva priset.

9. Spökvandring

Att gå på en otäck spökvandring i Stockholms gränder är ju inget problem när du kan hålla din älskling i handen. Här kan du boka spökvandringen för 99 kronor.

Är du sugen på att dricka öl också finns här en kombinerad spökvandring och ölprovning – för 199 kronor.

10. Massage

Vem är inte sugen på en avkopplande massage i höstrusket? Här kan du boka en 55 minuters massage nedsatt från 600 till 279 kronor.

