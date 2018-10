20 saker till dig som älskar prylar – mer än människor

Att människor är olika och har sina egna personligheter är ingenting nytt. Vissa individer vill vara själva, det är ingenting dåligt med att vara ensam. Oavsett om det handlar om att bara varva ner efter jobbet, eller för att samla energi någon gång ibland så kan det här vara listan för dig.

You do you! Om du ännu inte lärt dig uppskatta ditt egna sällskap eller ens klarar av att vara själv ibland, så är det dags att lära sig nu. Ladda batterierna. Fokusera på dig själv.



1. Sov ensam men ändå inte



Glöm personer som bara tar plats i sängen, eller tar ditt täcke! Med denna kudde får du sova med någon, utan att faktiskt sova med någon. Köp den här.

2. Värmekudde



Perfekt att ha en värmekudde när det är kallt om kvällarna! Eller när man har ont någonstans. Precis som med kudden ovan, så behöver du ingen annan än dig själv.

Sätt in den i mikron några minuter, och den håller värmen upp till två timmar! Kolla in isbjörnen här för 199 kronor. Ingen pallar ju frysa, eller hur.

3. Selfielampa



Det negativa med höstmörket är att det tar bort vårt dagsljus för selfies. Därav är den här lampan ett perfekt köp för att rädda ditt instaflöde. Här behövs inga proffsfotografer som ljussätter åt dig.

4. Mössa med inbyggda lurar



Stäng ute surret av andra människor, för hur störande är det inte när de jämt ska snacka? Oftast helt irrelevanta saker som inte gynnar någon. Glöm kallpratet, det tar bara energi som du kan använda till annat, till vettiga saker.

Då är denna mössa perfekt med inbyggda hörlurar, här hittar du den. På TV visas den här mössan som den ultimata huvudbonaden för de som löptränar till exempel!

5. Trådlös boombox

Om du hellre vill ha en högtalare kan detta vara någon för dig. Denna högtalare är sjukt smart, då det inte behövs några kablar eller krångliga anslutningar.

Du placerar mobilen på högtalaren och vips strömmar musiken. Här blir den din för 399 kronor.

6. Eller en kudde med högtalare i



Varför ha en vanlig kudde när du kan ha en kudde med en högtalare i? Nu kan du lyssna på musik eller podcasts när du sover, eller ligger i sängen! Du hittar den smarta kudden hos Partykungen.

7. Egen glassbuffé



Det är enkelt och kul att göra egen glass. Smaken blir dessutom mycket godare när du har gjort det själv. För endast 299 kronor blir den här din. Unna dig detta, det förtjänar du.

8. Sovmask med hörlurar



Den här sovmasken har inbyggda hörlurar och tjockt foder. Den kostar 299 kronor här. Perfekt för den som måste ha det mörkt, och gärna musik eller liknande när hen sover. Stäng ute världen, stäng ute människorna.

9. Unna dig ett glas vin



Med detta blir det inte svårt att hålla sig till "bara ett glas", det rymmer nämligen hela flaskan! Glaset kostar 99 kronor här.

10. Göm sakerna



Göm dina värdesaker på ett snyggt och trendigt sätt. Eller varför inte gömma något som lite godis? Låt inte dina klåfingriga bekantskaper sno dina prylar.

Du hittar den här för 199 kronor. Den ser väldigt realistisk ut!

11. Fjärrutlösare till din mobil



Denna låter dig ta snygga selfies och liknande utan större ansträngning. Ladda ner en app och du är redo. Här finns denna smarta uppfinning.

12. Enorm nalle



Mänskligheten gör en bara irriterad. Men vem blir inte glad för en gosig nalle som är hela en meter hög? Här hittar du nallen.

13. Värmetofflor



Har du alltid kalla fötter? Då är ett par värmande tofflor som gjorda för dig. Grymt bra nu i höst.

De här värmer du alltså i mikron, så håller de sig varma i en timme eller två. Läs mer om dem här.

14. Egen liten kyl



Det här smarta lilla kylskåpet som ansluts med USB går att ställa på skrivbordet, och på så sätt har du alltid en kall dryck nära till hands. Det kostar 299 kronor här.

15. Badbalja



Slappna av i ett varmt bad och varva ner från all idioti du kanske omringas av. Då löser du det problemet med den här bärbara badbaljan. Perfekt efter en arbetsdag kanske?

Baljan är stabil och har handtag på vardera sida. Rymmer ungefär 200 liter och är smidigt att tömma med avloppsslangen som baljan har. Här hittar du badbaljan.

16. Gör egen sushi på ett enkelt sätt



Att förenkla livet är alltid trevligt, och att göra egen sushi kan vara lite svårt och pilligt, men med det här verktyget blir det hur enkelt som helst! Klicka hem en sushi-bazooka här.

17. Vinöppnare



Att öppna vinflaskor är inte alltid det lättaste, och något som kan ta onödig tid. Tid du helt klart inte har.

Med denna elektriska vinöppnare blir det busenkelt! På under 10 sekunder är det färdigt. Finns att köpa hos Partykungen för 299 kronor!

18. Köttklor



Saker som till exempel pulled pork krävs lite sönderslitning, och med de här köttklorna blir det superenkelt. Också bra för att ta upp en varm köttbit!

19. Vinglas direkt i flaskan



Hur jobbigt är det inte att fylla på vinglaset? För att slippa denna jobbiga process kan du använda detta vinglas som du placerar i flaskan, så kan du dricka ur direkt. Här finns glaset för 199 kronor.

20. Rolig powerbank



Ladda din mobiltelefon på ett smart sätt, och du behöver aldrig fråga en kollega om en laddare igen. Den här powerbanken blir din för 199 kronor.