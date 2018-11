Populära skönhetskit att ge bort i julklapp – till bäst pris här

Nedan har vi listat 10 skönhetskit från topplistan, en perfekt julklapp till dig själv eller någon du tycker om.



1. Kit från NUXE

Denna ask innehåller några av Nuxe allra mest populära produkter. Den ikoniska oljan Huile Prodigieuse 30ml, Reve de Miel hand kräm 30ml, Reve de Miel lip balm 15g och en Creme Fraiche ansiktskräm 15ml. Det blir ditt för 220 kronor här.

2. Biotherm adventskalender

Snart är det 1:a december, så vill du ge bort en adventskalender är det hög tid att beställa en. Här hittar du denna hos Bangerhead.

3. Dermalogica kit

En perfekt julklapp är ett presentkit från Dermalogica, här får du rengöring, daglig microfoliant samt en mjukgörande kräm. Den är värd 475 kronor men du får den här för 251 kronor.

4. Kit från Biotherm

Presentförpackning som består av Delighting Blend Cleansing Foam 200 ml, Delighting Blend Scrub 75 ml och Delighting Blend Cream 75 ml. Hela kitet blir ditt för endast 220 kronor här.



5. Biotherm man

Perfekt julklapp till pappa eller pojkvän. Den innehåller Force Supreme Youth Architect Cream, Foam Shaver raklödder och Cleansing Gel 40 ml. Här finns kitet att köpa hos Bangerhead.



6. Kit från By Terry



Favoriter i en presentuppsättning: Mascara Terribly i Black Parti-Pris, Baume de Rose Flaconette, Ombre Blackstar i N4 Bronze Moon och Hyaluronic Hydra-Powder, alla i resevänliga storlekar. Köp det till bäst pris här.

7. Elizabeth Arden

Köp kitet för 320 kronor här. Innehåller All Over Miracle Oil 100 ml. och den välkända och fantastiska Eight Hour Skin Protectant Original 15 ml samt Eight Hour Intensive Moisturizing Hand Treatment 30 ml. Värde 603 kronor.



8. Ole Henriksen Glow

Perfekt kit för den som behöver extra GLOW. Den innehåller Serum, C-Rush Brightening Creme, Banana Bright Eye Creme 7 ml, Goodnight Glow™ Retin-Alt Age-Fighting Sleeping Crème. Här finns kitet att köpa!

9. Filorgia Dag och Natt-kit

Filorgas har ett underbart set som tacklar fina linjer, rynkor och glåmig hud. Här finns det att köpa hos Bangerhead.



10. Kit från Rituals

Den perfekta julklappen att ge bort eller unna dig själv! Innehåller duschskum, kroppsskrubb, kroppskräm och handtvål. Här finns det att köpa för 325 kronor just nu.

Gå in här för att spana in fler grymma kit att ge bort i jul!