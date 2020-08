Skomode hösten 2020: De trendigaste modellerna att satsa på

Många av höstens hetaste skotrender går att hitta i butikerna redan nu. Här listar vi några av våra favoriter från budget och lyx.

Skotrend 1: Lårhöga stövlar

Lårhöga stövlar är ett måste denna säsong. Ju högre desto bättre! Flera av världens modehus satte trenden för säsongen. Den lårhöga läderstöveln ska sitta tajt som ett andra skinn i höst.

Dessa underbara stövlar är ett riktigt kap, då de påminner om Proenza Schoulers lyxiga variant. Finns att klicka hem här för endast 699 kronor.

Bruna höga stövlar med robust klack från H&M. Köp dem här för 499 kronor.

Lyxvarianten kommer från danska modevarumärket Samsøe & Samsøe. Du hittar dem här.

Skotrend 2: Loafers

I höst får den älskade loafern ta större plats i garderoben. Med sällskap av broques och oxfords finns sannerligen massor av modeller att spana in inom denna skotrend. Bär dem gärna i kontrast till ett par tunna, krispigt vita strumpor.

Budgetfynd! Klassisk loafermodell med kraftig sula från H&M. Dessa kan du fynda för bara 299 kronor hos H&M.

Dessa lyxiga loafers från Blankens drar verkligen blickarna till sig. Spana in dem här.



Skotrend 3: Rejäl platå

Har du drömt om dagen då du kan använda de där underbara 80-talsklackarna du köpte second hand för x antal år sedan? Wait no more! År 2020 är nämligen året då platåskon kommer tillbaka.

Vi älskar dessa boots med platå från Vagabond. Klicka hem dessa godingar här.

Höga klackar från lyxiga märket Rodebjer. Finns att köpa här för 2 999 kronor.



För den som inte vågar sig på platåtrenden helt och hållet kan ett par platform sneakers vara en trendsäker kompromiss. Dessa kommer från Superga. Du hittar dem här.

Skotrend 4: Retro sneakers

Modevärlden har tröttnat något på vita chunky sneakers och introducerade retro sneakers inför denna säsong. Det vill säga lite nättare sneakers i kombinerade färgställningar och gärna med synlig logga. Vi gillar det skarpt!

Coola sneakers i klassisk modell från New Balance. Shoppa dem för 1 099 kronor här.

Mer retro än såhär blir det inte! Vans Old Skool-modell i ny färgtappning. De blir dina för bara 749 kronor.



Skotrend 5: Gummiboots

Perfekt för det skandinaviska klimatet. Kanske förutsåg modeskaparna pandemin och friluftslivets uppsving? Oavsett så kan vi äntligen klä oss i gummiboots och gummistövlar utan att kompromissa med trendfaktorn!

Omåttligt trendiga gummiboots från stilsäkra Ganni. Du hittar dem här för 2 099 kronor.

Gummistövlar i kort modell från Hunter. Endast 900 kronor här.

Skotrend 6: Fluffiga skor

Förra året var pilé och teddy det material som syntes på alla accessoarer. I år ser vi gärna den mjuka skotrenden fortsätta, fast i uppdaterad variant. Fluffigt, fluffigt och fluffigt!

Fluffiga innetofflor från Shepherd. Finns i flera färger. Här för 799 kronor.

ATP Atelier har flera fluffiga varianter att välja på. Vi gillar dessa i leopardprint. Du hittar dem här.

Skotrend 7: Ormskinn

Ormskinnsmönstrat pryder ofta många boots säsong efter säsong. I år likaså, men syns på sneakers, loafers och sandaaler i större utsträckning. Haka på den återupplivade trenden nu!

Klassiska chelsea boots med klack och spetsig tå från Vagabond. Klicka hem dem här för 1 400 kronor.

Pumps med hög klack och fyrkantig tå. Så snyggt tillsammans med ett par tunna knästrumpor i någon rolig färg. Dessa kan du just nu klicka hem med 40 procent rabatt.

Riktigt trendsäkra sneakers från Second Femme som garanterar livar upp "din lilla svarta" till vardags. Spana in dem här.









Vilka modetrender är hetast till hösten 2020? Klicka här för svaret!