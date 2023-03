Acast-poddaren Nils Bergmans miljonregn i poddbranschen

Rättegångspodden firar 10 år

Nils Bergman, skaparen bakom en av Sveriges största kommersiella podcasts Rättegångspodden, släpper en ny hårresande säsong av dokumentärformatet Motiv – Att Skapa Ett Monster. Samtidigt firar Nils Bergman hela 10 år som framgångsrik poddskapare med succéformat som Rättegångspodden och Motiv, båda hostade av Acast, som har haft närmare 90 miljoner lyssningar sedan starten 2013, och intäkter på mångmiljonbelopp genom ljudannonser, sponsorskap och intäkter via prenumerationstjänsten Acast+.

Podden ökar kraftigt under 2022

Under 2022 ökade intäkterna från Nils Bergmans innehållsproduktioner med hela 66% jämfört med året innan. Dessutom såg Bergman även stora framgångar med prenumerationstjänsten Acast+ under året, som erbjuder ytterligare intäktsalternativ för podcastkreatörer – stora som små – inklusive funktioner som reklamfria flöden, bonusmaterial och tidig åtkomst för betalande prenumeranter. Totalt stod dokumentärformatet Motiv, som är en del av Acast+, för hela 36% av intäkterna under 2022.

Nils Bergman säger: “Jag är ständigt tacksam över det stora lyssnarstödet jag har och att folk tipsar varandra att lyssna på de poddar jag producerar. Historierna jag berättar vill jag ska nå så många som möjligt och både Acast och mina lyssnare hjälper mig att uppnå det målet. Efter att ha varit pappaledig det gångna året är jag nu tillbaka och är otroligt taggad och inspirerad att skapa ännu fler och ännu bättre produktioner och först ut är serien “Att skapa ett monster” för podcasten Motiv.”

Nya säsongen kan vara en enorm rättsskandal

I nya säsongen av Motiv – Att Skapa Ett Monster, fortsätter Nils Bergman och producent Alexander Mork, där serien “Nattvandraren” slutar. Övertygelsen om att Nattvandraren, som under 1990-talet våldtog och mördade kvinnor i södra Sverige, har fler brott på sitt samvete leder dem osökt in på ett helt annat fall – en annan gärningsman dömd för att ha mördat ett barn samt en kvinna.

Efter månader av djupgående research och intervjuer med relevanta personer som figurerat i utredningarna från den tiden, ifrågasätter podcasten Motiv de bevis som ledde fram till att en gärningsman dömdes till dessa två mord. Enligt Motiv tycks bevisen vara planterade och i nya säsongen riktas istället misstankar mot helt andra personer, som haft insyn i utredningarna. Det kan vara så att Motiv är en enorm rättsskandal på spåren.

Acast+ öppnar nya dörrar för kreatörer och lyssnare

Josephine Forssjö, Nordisk innehållschef på Acast säger: “Vi är imponerade över hur Nils har lyckats med sin podcastsatsning de senaste 10 åren. Med Acast+, har han tagit fram ett tydligt format som går helt i linje med vad hans lyssnare efterfrågar, utan att tumma på sin kommersiella affär. Sedan tjänsten lanserades har flera kreatörer världen över lyckats bygga nära relationer till sina lyssnare och skapat nya intäktsströmmar som kompletterar den reklamfinansierade – vi har sett kreatörer som har dubblerat sina redan existerande intäkter tack vare Acast+ vilket är fantastiskt.”

Den nya serien på totalt åtta avsnitt kommer finnas tillgängliga bakom prenumerationstjänsten Acast+ som fungerar i majoriteten av alla öppna lyssningsplattformar inklusive Apple Podcasts och Google Podcasts.

