Fotboll-Landskamp, damer
Publicerades: 1 timme sedan
1–0 Imane Saoud (5), 2–0 Rosella Ayane (34), 3–0 Zineb Redouani (37), 4–0 Ghizlane Chebbak (52 str).
Fotboll
Landskamp, damer
MarockoMoldavien40
(3–0)
UkrainaBulgarien20
SkottlandUngern00
BelgienRyssland00
UzbekistanVenezuela00
SlovakienPolen20
(0–0)
1–0 Maria Mikolajova (55), 2–0 Stela Semanova (83).
WalesIrland01
(0–1)
0–1 Denise O'Sullivan (25).
LitauenLettland01
(0–1)
0–1 Sandra Voitane (5).
Utv, Litauen: Dovile Gaileviciute (28).
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