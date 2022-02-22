Onsdag 23 Feb
Stockholm
sport / TT

Fotboll-Landskamp, damer

Publicerades: 1 timme sedan

1–0 Imane Saoud (5), 2–0 Rosella Ayane (34), 3–0 Zineb Redouani (37), 4–0 Ghizlane Chebbak (52 str).

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Fotboll

Landskamp, damer

MarockoMoldavien40

(3–0)

UkrainaBulgarien20
SkottlandUngern00
BelgienRyssland00
UzbekistanVenezuela00
SlovakienPolen20

(0–0)

1–0 Maria Mikolajova (55), 2–0 Stela Semanova (83).

WalesIrland01

(0–1)

0–1 Denise O'Sullivan (25).

LitauenLettland01

(0–1)

0–1 Sandra Voitane (5).

Utv, Litauen: Dovile Gaileviciute (28).

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela
Nästa artikel
"Juve" tappade efter Vlahovics rekordstart
Senaste nytt

"Juve" tappade efter Vlahovics rekordstart

Fotboll-Landskamp, damer

Publicerades: 1 timme sedan

Fotboll-League championship

Publicerades: 1 timme sedan

Fotboll-Champions League, herrar

Publicerades: 1 timme sedan

Fotboll-League championship

Publicerades: 1 timme sedan

Handboll-European League, herrar, grupp C

Publicerades: 1 timme sedan