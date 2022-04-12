Fotboll-Landskamp, damer
1–0 Jackie Groenen (12), 1–1 Thembi Kgatlana (25), 2–1 Lineth Beerensteyn (30), 3–1 Vivianne Miedema (39), 4–1 Damaris Egurrola (76), 5–1 Damaris Egurrola (90).
Fotboll
Landskamp, damer
NederländernaSydafrika51
(3–1)
(Haag)
BrasilienUngern31
(1–0)
1–0 Gabi Nunes (14), 2–0 Beatriz (53), 3–0 Gabi Nunes (62), 3–1 Anna Julia Csiki (75 str).
(San Pedro del Pinatar, Spanien)
ColombiaVenezuela00
(Santiago de Cali)
AustralienNya Zeeland31
(3–1)
1–0 Sam Kerr (15), 2–0 Hayley Raso (17), 3–0 Sam Kerr (32), 3–1 Hannah Wilkinson (45).
(Canberra)
KanadaNigeria22
(0–1)
0–1 Ifeoma Onumonu (5), 1–1 Christine Sinclair (49), 1–2 Rasheedat Ajibade (53), 2–2 Shelina Zadorsky (88).
(Langford)