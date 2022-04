LOPP 1: 1) Blue Boy Face, Stefan Persson, 1.17,0, 2) Pingis, 3) Strängnäs Palema. Tvilling: 4/8 9,48. Odds: 5,38. Plats: 2,15–1,76–5,17. LOPP 2: 1) Imaybee, Ulf Ohlsson, 1.16,4, 2) Chicandquick, 3) Above Art. Tvilling: 1/12 87,19. Odds: 3,95. Plats: 1,58–7,37–2,31. Strukna nr 2 och 11. LOPP 3: 1) Yagger Millpond, Stefan Persson, 1.16,9, 2) Stommens Erik, 3) One to Love. Tvilling: 3/12 192,98. Odds: 20,69. Plats: 2,68–4,93–3,10. Strukna nr 4 och 7.