Onsdag 13 Apr
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sport / TT

Fotboll-VM-kval, damer, Europa, grupp I

Publicerades: 1 timme sedan

1–0 Delphine Cascarino (48).

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Fotboll

VM-kval, damer, Europa, grupp I

FrankrikeSlovenien10

(0–0)

GreklandEstland30

(1–0)

1–0 Veatriki Sarri (19), 2–0 Sofia Kongouli (48), 3–0 Grigoria Pouliou (74).

(Patras)

KazakstanWales03

(0–2)

0–1 Kayleigh Green (30), 0–2 Natasha Harding (42), 0–3 Jessica Fishlock (65).

(Nur-Sultan)

TT
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