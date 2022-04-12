Fotboll-VM-kval, damer, Europa, grupp I
Publicerades: 1 timme sedan
1–0 Delphine Cascarino (48).
Fotboll
VM-kval, damer, Europa, grupp I
FrankrikeSlovenien10
(0–0)
GreklandEstland30
(1–0)
1–0 Veatriki Sarri (19), 2–0 Sofia Kongouli (48), 3–0 Grigoria Pouliou (74).
(Patras)
KazakstanWales03
(0–2)
0–1 Kayleigh Green (30), 0–2 Natasha Harding (42), 0–3 Jessica Fishlock (65).
(Nur-Sultan)
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