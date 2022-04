Målfyrverkeri när Damkronorna vände

Damkronorna gjorde fyra mål i slutperioden och vann med 7–4.

Felizia Wikner-Zienkiewicz, HV71, gjorde hattrick och fick priset som bästa svenska spelare.

Svenskorna hade dock stora problem i två perioder med Norge och låg under med 3–4. AIK:s Lisa Johansson kvitterade bara 56 sekunder in på tredje perioden och sedan avgjorde svenskorna med tre mål under matchens sista 4.30.

Brynässtjärnan Josefin Bouveng gjorde det matchvinnande 5–4-målet och Sofie Lundin, Djurgården, satte 6–4 innan Wikner-Zienkiewicz fastställde slutresultatet i numerärt överläge.

Sverige och Norge möts i dubbellandskamper både på dam- och herrsidan i Stavanger. Damkronorna slutade åtta i OS och fick en gratisplats till A-VM i Danmark i månadsskiftet augusti-september då Ryssland stängts av från internationellt spel.

Sverige skulle annars ha spelat B-VM senare i april mot bland annat Norge.