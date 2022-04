5 rätt: (1 550) 160 kr.

V3–raden: 3–3–1 (lopp 8–10)

3 rätt: (28) 1 094 kr.

LOPP 1: 1) Dressed for Celine, Björn Goop, 1.17,1, 2) The Black Box, 3) Global Delight. Tvilling: 4/5 23,12. Odds: 3,07. Plats: 1,18–2,95–1,02. Struken nr 1. LOPP 2: 1) Mister Hercules, Örjan Kihlström, 1.13,6, 2) Type A., 3) Henry Flyer Sisu. Tvilling: 1/2 3,48. Odds: 1,34. Plats: 1,07–2,38–Struken nr 5. LOPP 3: 1) Thai Ohio, Björn Goop, 1.14,7, 2) Bottnas Intense, 3) Fat Rabbit. Tvilling: 3/4 30,73. Odds: 2,82. Plats: 1,24–3,51–1,13. Struken nr 1. LOPP 4: 1) Iris Sisu, André Eklundh, 1.15,3, 2) Vinci Love, 3) Battleship Chains. Tvilling: 3/5 5,66. Odds: 2,09. Plats: 1,26–1,82–6,04. Struken nr 4. LOPP 5: 1) Marion Fouty Bon, Jorma Kontio, 1.11,2, 2) Quarcia, 3) Tonique. Tvilling: 1/6 2,39. Odds: 1,26. Plats: 1,04–1,36–5,77. LOPP 6: 1) T.Wall's Karma, Zeb Jonasson, 1.14,5, 2) Excellent Diamond, 3) Rally Inge. Tvilling: 4/9 19,11. Odds: 12,16. Plats: 2,78–1,41–1,98. LOPP 7: 1) Eireann, Örjan Kihlström, 1.15,4, 2) Xerava C.D., 3) Escada. Tvilling: 5/6 3,92. Odds: 2,49. Plats: 1,21–1,36–1,35. LOPP 8: 1) Mercenary, Jörgen Westholm, 1.14,6, 2) Brexit Night, 3) Ductus. Tvilling: 3/6 5,03. Odds: 5,82. Plats: 1,66–1,20–1,75. Strukna nr 2 och 4. LOPP 9: 1) Coquaholy, Örjan Kihlström, 1.14,8, 2) Friend of Elves, 3) Urban Africa. Tvilling: 3/6 27,46. Odds: 1,34. Plats: 1,00–5,06–1,49. Struken nr 8. LOPP 10: 1) Totte C.D., Kaj Widell, 1.15,3, 2) Infinitus, 3) Vikens Dome. Tvilling: 1/7 9,81. Odds: 8,56. Plats: 2,05–1,18–4,79. Strukna nr 3 och 5.

V5: 383 055 kr. V3: 40 850 kr.