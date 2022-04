5 rätt: (91,29) 1 652 kr.

V3–raden: 12–7–8 (lopp 8–10)

3 rätt: (4) 5 216 kr.

LOPP 1: 1) Cheops, Johan Untersteiner, 1.16,2, 2) Jimbaran Zon, 3) Desert As. Tvilling: 4/10 8,96. Odds: 1,40. Plats: 1,13–2,36–2,56. Strukna nr 1 och 7. LOPP 2: 1) Asteroid, Thomas Uhrberg, 1.13,6, 2) Dartboard, 3) Full of Muscles. Tvilling: 3/6 26,00. Odds: 1,41. Plats: 1,04–4,46–2,03. LOPP 3: 1) Palace Bo, Per Nordström, 1.15,1, 2) Dea Grif, 3) Night Art. Tvilling: 4/6 7,66. Odds: 2,21. Plats: 1,30–1,58–1,46. LOPP 4: 1) Herr Ågren, Lee Nimåker, 1.16,2, 2) Carlos Symphony, 3) Super Marreh. Tvilling: 2/9 45,17. Odds: 3,21. Plats: 1,35–4,96–2,09. Struken nr 1. LOPP 5: 1) Segway, Stefan Persson, 1.15,6, 2) Laredo Boko, 3) N.O.Boy. Tvilling: 7/9 12,02. Odds: 19,13. Plats: 2,85–1,19–11,02. Struken nr 3. LOPP 6: 1) Even Steven, Flemming Jensen, 1.14,5, 2) Stenson, 3) Ornello. Tvilling: 10/11 6,51. Odds: 2,55. Plats: 1,49–1,76–3,42. LOPP 7: 1) Bowler Day, Fredrik Persson, 1.14,2, 2) Global Barrister, 3) Global Believer. Tvilling: 4/8 9,47. Odds: 3,83. Plats: 1,52–1,85–1,76. LOPP 8: 1) Galantis, Tyler Mifsud, 1.13,0, 2) Mainio, 3) Quantum Roc. Tvilling: 6/12 60,43. Odds: 5,94. Plats: 1,90–4,28–5,45. Struken nr 13. LOPP 9: 1) Nanny's Girl, Mika Forss, 1.13,9, 2) Jeopardy, 3) Lilliannes Love. Tvilling: 6/7 25,06. Odds: 8,70. Plats: 2,84–2,53–2,98. Struken nr 4. LOPP 10: 1) Dig for Ember, Victor Rosleff, 1.15,8, 2) N.T.T.'s Rolex, 3) Farfars Dream. Tvilling: 8/9 24,68. Odds: 5,58. Plats: 1,79–2,28–1,22. Strukna nr 1 och 2.

V5: 232 023 kr. V3: 27 820 kr.