4 rätt: (48,23) 14 516 kr.

LOPP 1: 1) Imakeitmyself, Emilia Leo, 1.15,5, 2) Stabilizer, 3) Don't be Cruel. Tvilling: 4/5 3,74. Odds: 2,37. Plats: 1,25–1,40–2,62. LOPP 2: 1) Remember Me B.J., Erik Lindegren, 1.14,1, 2) On the Top Tooma, 3) Aspen Broline. Tvilling: 6/7 210,27. Odds: 49,27. Plats: 7,58–6,08–1,83. LOPP 3: 1) Samedi, Jörgen Westholm, 1.15,4, 2) Wowfactor, 3) Debtors Adversary. Tvilling: 7/9 21,93. Odds: 5,49. Plats: 2,15–2,15–1,43. LOPP 4: 1) Ängsbrage, Jan Ove Olsen, 1.25,9, 2) Wolt, 3) Guli Tiger. Tvilling: 1/3 3,00. Odds: 3,16. Plats: 1,41–1,12–12,02.

V4: 933 507 kr.