5 rätt: (3 278) 408 kr.

V4–raden: 5–1–4–10 (lopp 1–4)

4 rätt: (130,4) 7 218 kr.

V3–raden: 10–6–2 (lopp 10–12)

3 rätt: (119) 561 kr.

LOPP 1: 1) Sundbo Komet, Jenni H Åsberg, 1.25,2, 2) B.B.Terje T., 3) Troll Svenn. Tvilling: 5/9 14,82. Odds: 4,99. Plats: 1,61–1,92–1,18. LOPP 2: 1) Babsans Bankir, Petter Karlsson, 1.15,8, 2) Sharp Looking, 3) Moving Dream. Tvilling: 1/7 76,43. Odds: 9,50. Plats: 2,12–5,07–2,04. Struken nr 6. LOPP 3: 1) Born Winner, Petter Karlsson, 1.13,8, 2) Broadway Sun, 3) Upcoming Artist. Tvilling: 1/4 14,63. Odds: 17,99. Plats: 2,77–1,19–2,94. Struken nr 8. LOPP 4: 1) Gambino Brick, Oskar J Andersson, 1.14,5, 2) Global Billboard, 3) Nouvelle Isabell. Tvilling: 3/10 3,08. Odds: 3,62. Plats: 1,39–1,18–5,68. LOPP 5: 1) Conrad Launcher, John Byström, 1.15,3, 2) Carlos Lennon, 3) Hickory Jaam. Tvilling: 10/12 95,12. Odds: 23,55. Plats: 5,09–3,62–2,14. Strukna nr 2 och 14. LOPP 6: 1) Loyal Cash, Adrian Kolgjini, 1.14,2, 2) Estrella Diamante, 3) Åcknes Elliot. Tvilling: 2/4 17,34. Odds: 5,63. Plats: 1,79–1,84–3,11. Struken nr 1. LOPP 7: 1) San Moteur, Björn Goop, 1.9,4, 2) Best Ofdream Trio, 3) Önas Prince. Tvilling: 3/5 11,59. Odds: 3,23. Plats: 1,28–1,98–1,19. LOPP 8: 1) Ramstad Balder, Adrian Solberg Akselsen, 1.22,4, 2) Björn Bork, 3) V.G.Prinsen. Tvilling: 4/10 42,31. Odds: 4,47. Plats: 1,98–5,02–2,89. Strukna nr 8 och 15. LOPP 9: 1) At First, Gustav Johansson, 1.14,5, 2) Dynamic Twister, 3) Zim Sala Bim. Tvilling: 3/9 11,29. Odds: 3,70. Plats: 1,67–1,96–4,83. LOPP 10: 1) Honey Mearas, Örjan Kihlström, 1.12,3, 2) Aperfecttric, 3) Global Bred to Win. Tvilling: 5/10 80,80. Odds: 1,83. Plats: 1,16–11,90–2,07. LOPP 11: 1) Honfleur Mearas, Ulf Ohlsson, 1.13,6, 2) Unfair, 3) Highland Sisu. Tvilling: 6/10 19,40. Odds: 2,77. Plats: 1,64–2,98–10,08. Strukna nr 5 och 15. LOPP 12: 1) Big Top Lindy, Petter Karlsson, 1.16,1, 2) Give Me Five F.R., 3) Astronascente Zac. Tvilling: 2/8 14,77. Odds: 10,22. Plats: 2,00–1,58–1,35.

V5: 2 061 048 kr. V4: 1 255 627 kr. V3: 89 130 kr.