5 rätt: (71,09) 20 088 kr.

V4–raden: 1–1–1–1 (lopp 1–4)

4 rätt: (191,4) 6 663 kr.

LOPP 1: 1) Redneck Woodland, Malin Berås, 1.16,2, 2) Perfect King, 3) F.X. Fragola. Tvilling: 1/7 8,56. Odds: 1,56. Plats: 1,38–2,99–5,49. Struken nr 3. LOPP 2: 1) Dreamliner, Josefine Eilertsen, 1.14,4, 2) Kansas Lobell, 3) Ribot. Tvilling: 1/6 9,72. Odds: 2,18. Plats: 1,40–1,75–1,34. LOPP 3: 1) Olu Minni, Johan Herbjørn Undem, 1.26,8, 2) Mantus, 3) Langlands Teddy. Tvilling: 1/3 90,56. Odds: 25,07. Plats: 5,49–2,57–3,10. LOPP 4: 1) Fantasio de Cuy, Gunnar Austevoll, 1.15,6, 2) U.N. Lando, 3) Kluivert Boko. Tvilling: 1/12 132,74. Odds: 29,29. Plats: 3,23–2,34–1,47. Struken nr 9. LOPP 5: 1) Pantani, Vidar Hop, 1.15,7, 2) Delight Classic, 3) Moni Viking. Tvilling: 9/10 149,81. Odds: 28,00. Plats: 2,94–3,16–1,26. Struken nr 3. LOPP 6: 1) Todin, Vidar Hop, 1.24,4, 2) Tangen Trygg, 3) Frier Birk. Tvilling: 10/11 27,14. Odds: 2,48. Plats: 1,74–4,45–7,72. LOPP 7: 1) Only Be Kind To Me, Tom Erik Solberg, 1.16,3, 2) Stonefire U.S., 3) Custom Cheval. Tvilling: 3/4 34,41. Odds: 19,36. Plats: 4,47–2,51–LOPP 8: 1) Elegant C N, Bo Westergaard, 1.13,0, 2) H.M. Lovely Comers, 3) Le Rapide. Tvilling: 6/9 21,51. Odds: 1,90. Plats: 1,55–3,89–6,23. LOPP 9: 1) Odd Herakles, Tom Erik Solberg, 1.22,3, 2) Grisle Odin G.L., 3) Brenne Banker. Tvilling: 5/9 2,64. Odds: 1,17. Plats: 1,08–1,27–3,04. LOPP 10: 1) Lazy Beach (5), Eirik Høitomt, 1.15,4, 2) Fairytale E.P., 3) Sophia Frecel. Tvilling: 1/5 142,85. Odds: 28,80. Plats: 6,17–3,32–8,84. LOPP 11: 1) Gigant Invalley, Gunnar Austevoll, 1.13,9, 2) Always On Time, 3) High Glider. Tvilling: 4/5 37,03. Odds: 14,41. Plats: 3,83–2,65–5,21. LOPP 12: 1) Man Of Steel, Åsbjørn Tengsareid, 1.15,0, 2) Twintoulouse, 3) Fanny va Bene. Tvilling: 4/10 154,24. Odds: 16,03. Plats: 2,87–5,17–6,17.

V5: 2 197 054 kr. V4: 1 701 161 kr.