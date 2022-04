Malmö FF förlängde sviten – besegrade AIK

Polishelikoptrarna hade surrat över Malmö sedan tidigt på Påskdagsmorgonen och stora folkmassor hade forsat genom Pildammsparken på ett sätt de bara gör när det vankas storstadsfotboll på Eleda stadion.

Det var fullsatt och slutsålt, termometern pekade på nästan 15 grader och vårkänslorna låg i luften.

Dock var det också två pressade tippade topplag som kom till spel.

Medan AIK hoppades tysta pratet om en mardrömsmotståndare hade MFF buats ut efter den oavgjorda hemmapremiären mot Elfsborg. AIK-matchen målades därför, trots att vi bara befann oss i allsvenskans tredje omgång, upp som en ”måstematch” för nye tränaren Milos Milojevic.

— Vi måste spela med mera mod, sa han till Discovery inför avspark.

Toivonens succéinhopp

Oscar Lewicki var tillbaka från skada och tog plats på MFF:s mittfält. Det gjorde att Anders Christiansen kunde flyttas upp i plan.

Om det berodde på modet eller danskens framskjutna placering ska vara osagt. Men hemmalaget rivstartade. Med en läcker klack frispelade Jo Inge Berget sin lagkapten. Målvakten räddade första avslutet men Isaac Kiese Thelin kunde raka in returen. Inte ens fyra minuter var spelade.

Erdal Rakip hade under sina tio möten med AIK aldrig förlorat. Efter 25 minuter maldes han ner av Jesper Ceesay och MFF:s talisman såg för en stund ut att behöva bryta matchen. Ett tiotal minuter senare skulle det också visa sig vara fallet. Rakip ersattes av Ola Toivonen.

Det dröjde inte mer än två minuter efter Rakips uttåg innan AIK:s Nabil Bahoui, framspelad av Nicolas Stefanelli, träffade stolpen.

Frågan var om vi sett en matchavgörande svängning.

Svaret blev nej. I första halvleks sista förlängningsminut gjorde nämligen just inbytte Ola Toivonen 2–0 när han placerade upp Martin Olssons inspel i bortre krysset. Efter fjolålets korsbandsskada var målet Toivonens första sedan den 8 november 2020.

"Var lite oroligt"

— Det var en bra träff, och otroligt skönt. Det var lite oroligt när vi fick skadan på Rakip och AIK tog över lite. Så det var en perfekt läge att dunka in 2–0. Det är otroligt att höra fansen, det är därför man spelar fotboll. Nu har vi en halvlek kvar och ska inte bli emotionella, sa den 36-årige succéinhopparen medan han kämpade med att hålla tårarna tillbaka.

I en andra halvlek där AIK tilläts ha allt mer boll satsade hemmalaget på omställningar. Och det var just en sådan som skulle sätta spiken i Solnalagets kista. Efter brytning av Oscar Lewicki fick Anders Christiansen bollen, släppte den vidare till Kiese Thelin som dunkade in 3–0, och sitt andra mål för eftermiddagen, via ribban.

I och med resultatet förlängdes MFF svit om 23 raka hemmamatcher utan förlust mot AIK till 24, och de tar därmed upp jakten på Hammarby, som med full pott leder tabellen med två poängs marginal.

— Det är en bra reaktion från förra matchen, det är så här vi ska spela. MFF ska ta tre poäng hemma oavsett vem vi möter i allsvenskan, summerade Isaac Kiese Thelin.