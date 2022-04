5 rätt: (10 423) 163 kr.

V4–raden: 12–3–1–9 (lopp 1–4)

4 rätt: (6 971) 259 kr.

V3–raden: 4–6–9 (lopp 10–12)

3 rätt: (222) 327 kr.

LOPP 1: 1) Uret, Ann-Charlotte Arnesson, 1.13,6, 2) The Special Man F., 3) Atlas Kronos. Tvilling: 5/12 3,61. Odds: 1,70. Plats: 1,13–1,49–5,01. Struken nr 1. LOPP 2: 1) Bys Rosy Nunc, Thomas Dalborg, 1.15,4, 2) The Rocket, 3) Arizona Face. Tvilling: 3/4 41,82. Odds: 2,39. Plats: 1,43–6,64–9,47. Struken nr 1. LOPP 3: 1) Agassi Broline, Björn Goop, 1.13,4, 2) Woodcutter, 3) Chasingneonrainbow. Tvilling: 1/8 12,45. Odds: 2,44. Plats: 1,48–2,45–2,95. LOPP 4: 1) My Tambourine Man, Nicklas Westerholm, 1.14,5, 2) Digital Dominance, 3) Corazon de B.. Tvilling: 9/14 17,22. Odds: 8,04. Plats: 2,43–1,86–1,84. LOPP 5: 1) Hazyshadeofwinter, Jörgen Westholm, 1.11,8, 2) Wingait Henke, 3) Habrik Am. Tvilling: 2/3 22,73. Odds: 14,74. Plats: 3,51–1,91–3,82. Struken nr 9. LOPP 6: 1) R.K.Queen, Paw Mahony, 1.13,1, 2) Succession, 3) Zally Gel. Tvilling: 1/15 92,81. Odds: 156,55. Plats: 21,56–1,31–8,18. Struken nr 5. LOPP 7: 1) Born Unicorn, Björn Goop, 1.11,9, 2) Spickleback Face, 3) Milligan's School. Tvilling: 5/9 17,00. Odds: 4,88. Plats: 1,63–1,95–1,92. LOPP 8: 1) L.Q.Widde, Jörgen Westholm, 1.24,7, 2) Rönningsgutten, 3) Norrlands Scott. Tvilling: 3/6 6,51. Odds: 1,42. Plats: 1,11–2,22–1,89. Struken nr 14. LOPP 9: 1) Brasco Brodde, Erik Adielsson, 1.12,3, 2) X.Tour, 3) Fly Fly My Dream. Tvilling: 4/11 10,95. Odds: 3,05. Plats: 1,62–2,28–4,64. LOPP 10: 1) Epimetheus, Örjan Kihlström, 1.12,5, 2) Kimi di Quattro, 3) Borups Tornado. Tvilling: 4/6 12,97. Odds: 3,38. Plats: 1,54–2,48–2,15. Strukna nr 11 och 12. LOPP 11: 1) Unico Broline, Erik Adielsson, 1.10,9, 2) Phoenix Photo, 3) Xanthis Coktail. Tvilling: 6/12 4,25. Odds: 1,71. Plats: 1,13–1,63–4,59. LOPP 12: 1) Oss Can, Oskar Kylin Blom, 1.24,5, 2) Moe Tabac, 3) Torvald Grimm. Tvilling: 7/9 13,85. Odds: 6,31. Plats: 1,78–1,80–7,19.

V5: 2 628 209 kr. V4: 2 410 678 kr. V3: 96 850 kr.