5 rätt: (80,84) 775 kr.

V4–raden: 11–5–9–12 (lopp 3–6)

4 rätt: (240,3) 1 236 kr.

V3–raden: 1–6–2 (lopp 7–9)

3 rätt: (20) 379 kr.

LOPP 2: 1) Power Glide, Caroline Forsner, 1.16,2, 2) Gazoline, 3) Chi Å.. Tvilling: 6/11 41,87. Odds: 4,94. Plats: 2,51–3,49–2,18. LOPP 3: 1) Extrem Brodde, Markku Ranta, 1.16,2, 2) Neymar, 3) Super Organic. Tvilling: 5/7 13,56. Odds: 2,80. Plats: 1,33–2,51–4,98. Strukna nr 6 och 12. LOPP 4: 1) Medias Fasth One, Tomi Haapio, 1.14,7, 2) High Hope Laday, 3) M.T.Keepontrotting. Tvilling: 8/9 129,79. Odds: 5,32. Plats: 1,92–7,75–1,43. Struken nr 4. LOPP 5: 1) Kahlua Bishop, Maria Bodin, 1.14,4, 2) Dikt Drew, 3) Atlas Eagra. Tvilling: 7/12 37,71. Odds: 3,97. Plats: 1,57–3,65–2,90. Strukna nr 4 och 5. LOPP 6: 1) President Lindy, Antero Heinonen, 1.14,6, 2) Sambucus P.R., 3) Davy Jones Sisu. Tvilling: 1/4 29,99. Odds: 2,72. Plats: 1,64–3,84–5,16. LOPP 7: 1) Västerbo LaCamilla, Antero Heinonen, 1.19,4, 2) Foxy Lily, 3) Get on Day. Tvilling: 6/8 5,83. Odds: 1,51. Plats: 1,14–2,18–2,69. Struken nr 4. LOPP 8: 1) M.P.Domino, Mikael Lindqvist, 1.32,8, 2) Tåga Storm, 3) Viljekraft. Tvilling: 2/7 2,76. Odds: 3,49. Plats: 1,22–1,30–2,90. Struken nr 3. LOPP 9: 1) Boulder Vulcanus, Ville Ranta, 1.17,2, 2) Elita Mary, 3) Big Diamond.

V5: 96 446 kr. V4: 396 208 kr. V3: 10 110 kr.