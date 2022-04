Johanssons sena påsksmäll gav Färjestad 2–0

Färjestad återuppstod långt före påsk och är nu ett ishockeylag fullt av självförtroende.

Efter kvartsfinalsegern mot Skellefteå har Karlstadlaget tagit ytterligare ett kliv uppåt spelmässigt i semifinalen mot grundserieettan Rögle.

Med 1–0 i matcher och hemmapubliken i ryggen var trycket mot gästerna från Skåne nära nog konstant från nedsläpp och kanske var det Rögleforwarden Anton Bengtsson som bäst sammanfattade hur det såg ut på isen när han pustade ut vid intervjumikrofonen efter första perioden.

— De är hungrigare än vi och sätter en jäkla press, sade han till C More.

Det stora spelövertaget, med många och långa anfall som tärde på bortalagets ork, resulterade också i ett ledningsmål.

Joakim Nygård lämnade pucken till Per Åslund – en bra idé i ett slutspel där den senare gjort poäng i varje match – som i sin tur hittade fram till målskytten Gustav Rydahl, 1–0.

— Jag vet hur skridskostark han är. När jag vänder mig om ser jag att han är där nånstans. Och han styr in den, sade Åslund till C More.

Ologisk kvittering

Färjestad fortsatte att pressa tillbaka Rögle i den andra perioden men bortalagets målvakt Christoffer Rifalk – tillbaka mellan stolparna efter att Calle Clang ”vikarierat” förtjänstfullt men nu var utanför laget – stod emot.

Det var långt ifrån logiskt, men med knappt två minuter kvar till den andra pausvilan var det kvitterat. Adam Tambellini hittade fram till Daniel Zaar som vände runt och prickade rätt till 1–1.

Målskytten var långt ifrån nöjd.

— Det var skönt men de pressar tillbaka oss. Vi slänger i väg pucken och ger varandra problem. Vi måste lugna ned oss, sade han till C More.

Hål i luften

Rögles kvittering verkade få Färjestadsspelarna att fundera och inledningen på tredje perioden var bortalagets bästa sekvens i matchen.

Tambellini hade ett jätteläge att ge gästerna ledningen men slog hål i luften när hemmamålvakten Dominik Furch var helt bortspelad.

Färjestad tog så småningom tillbaka initiativet och med två och en halv minut kvar spelade Michael Lindqvist fram Albert Johansson till 2–1.

— Att göra det vinnande målet i en semifinal… Då kan man inte klaga. Det var blunda och skjut. Tur att den gick igenom, sade Johansson till C More.