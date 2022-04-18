Tisdag 19 Apr
Stockholm
sport / TT

Innebandy-SM-slutspel, herrar

Publicerades: 1 timme sedan

Växjö: Manuel Maurer 2, Adam Nilsson, Marcus Ekengren. Kalmarsund: Kevin Haglund 2, Kim Nilsson, Filip Langer, Kevin Björkström.

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Innebandy

SM-slutspel, herrar

semifinal 7 i bäst av 7

VäxjöKalmarsund45

e förl (2–2, 1–1, 1–1, 0–1)

Publik: 1 600.

Kalmarsund vidare med 4–3 i matcher.

TT
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