Innebandy-SM-slutspel, herrar
Publicerades: 1 timme sedan
Växjö: Manuel Maurer 2, Adam Nilsson, Marcus Ekengren. Kalmarsund: Kevin Haglund 2, Kim Nilsson, Filip Langer, Kevin Björkström.
Innebandy
SM-slutspel, herrar
semifinal 7 i bäst av 7VäxjöKalmarsund45
e förl (2–2, 1–1, 1–1, 0–1)
Publik: 1 600.
Kalmarsund vidare med 4–3 i matcher.
Fotboll-La Liga, herrar
Publicerades: 1 timme sedan
Fotboll-Serie A, herrar
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Fotboll-League championship
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Fotboll-Serie B
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