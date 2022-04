Ronaldo tackar för stödet

Liverpoolsupportrar visade sitt stöd för Cristiano Ronaldo när hans Manchester United gästade Anfield.

Under en hel minut klappade arenans besökare händerna samtidigt som Liverpool-hymnen "You'll never walk alone" sjöngs för att hedra Ronaldos avlidne son.

Nu tackar den portugisiska stjärnan för stödet.

"En värld... en sport... en global familj... Tack, Anfield. Jag och min familj kommer aldrig att glömma det här ögonblicket av respekt och medkänsla", skriver Ronaldo på sin Instagram tillsammans med ett kort klipp från matchen.

Det var under måndagen som Ronaldo och hans flickvän Georgina Rodríguez gick ut med att man förlorat sin son under förlossningen.

Paret väntade tvillingar, men i samband med födseln överlevde bara det ena barnet.

"Det är med den djupaste sorgen vi måste meddela att vår son avlidit", lyder det i Cristiano Ronaldos inlägg på Instagram, som både han och partnern Georgina Rodríguez skrivit under.

“Det är den största smärtan som föräldrar kan känna”, fortsätter meddelandet.