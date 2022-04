ridsport-Int dressyrtävl

1) Isabell Werth, Tyskland, DSP Quantaz, 77,957 procent, 2) Juliette Ramel, Sverige, Buriel K.H., 76,261, 3) Benjamin Werndl, Tyskland, Famoso OLD, 76,065, 4) Therese Nilshagen, Sverige, Dante Weltino OLD, 75,652, 5) Patrik Kittel, do, Touchdown 75,609.

ridsport HAGEN, Tyskland Int dressyrtävl Grand Prix CDI4* Grand Prix CDI3* 1) Werth, Superb, 75,783, 2) Emma Kanerva, Finland, Mist of Titanium OLD, 73,457, 3) Anne Troensegaard, Danmark, Kipling TSF, 72,870... 6) Malin Wahlkamp-Nilsson, Sverige, Moegelbjergs Romeo, 71,891.