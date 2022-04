6 rätt: (0,00) 0 kr.

5 rätt: (51,39) 13 472 kr.

V4–raden: 3–12–9–1 (lopp 4–7)

4 rätt: (2,00) 451 867 kr.

V3–raden: 9–1–9 (lopp 6–8)

3 rätt: (8) 3 121 kr.

LOPP 1: 1) Caradja, Oskar J Andersson, 1.17,0, 2) Maverick Meerkat, 3) Howtostealamillion. Tvilling: 1/4 4,84. Odds: 3,75. Plats: 1,46–1,20–1,49. Strukna nr 2 och 7. LOPP 2: 1) Arabesque, Ulf Eriksson, 1.12,8, 2) Rulle Roc, 3) Favourite Picture. Tvilling: 5/9 5,32. Odds: 7,44. Plats: 1,94–1,13–3,71. LOPP 3: 1) Eldida, Ida Eriksson, 1.31,2, 2) Pilfaxen, 3) Bondängs Tekla. Tvilling: 3/5 9,81. Odds: 2,41. Plats: 1,31–2,48–7,24. Struken nr 12. LOPP 4: 1) Battleship Chains, Lucas H Vikström, 1.15,7, 2) Teus, 3) La Bellissima Boko. Tvilling: 3/11 31,68. Odds: 18,04. Plats: 3,67–1,53–2,61. Struken nr 1. LOPP 5: 1) Gladiator of Gold, Joakim Eskilsson, 1.13,8, 2) Pretty and Evil, 3) B.B.S.Hampel. Tvilling: 8/12 96,87. Odds: 65,86. Plats: 8,68–1,58–2,64. Struken nr 9. LOPP 6: 1) Brunello Hall, Dwight Pieters, 1.13,5, 2) Victorious Wine, 3) Merci Bråten. Tvilling: 9/12 104,02. Odds: 8,44. Plats: 2,05–6,36–4,91. LOPP 7: 1) Cute and Charming, Fredrik B Larsson, 1.16,3, 2) My Andovra, 3) Swisha. Tvilling: 1/13 25,04. Odds: 3,85. Plats: 1,58–3,08–1,64. LOPP 8: 1) Mythical Rokk, Mattias Djuse, 1.17,3, 2) Quite Flashy, 3) Global Crossfire. Tvilling: 7/9 131,98. Odds: 7,38. Plats: 2,43–7,54–2,80.

V65: 2 895 648 kr. V4: 1 204 978 kr. V3: 33 300 kr.