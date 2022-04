5 rätt: (2,07) 823 861 kr.

V4–raden: 7–3–3–15 (lopp 1–4)

4 rätt: (2 305) 616 kr.

LOPP 1: 1) Billions, Jonathan Carre, 1.11,8, 2) Selfie Brodde, 3) Majors Corona. Tvilling: 1/7 2,43. Odds: 2,97. Plats: 1,28–1,04–2,55. Struken nr 8. LOPP 2: 1) Gina Follo, Henriette Larsen, 1.15,2, 2) Utility Face, 3) Magical Mile. Tvilling: 2/3 39,82. Odds: 2,54. Plats: 1,38–4,33–1,64. LOPP 3: 1) Bold Request, Carl Johan Jepson, 1.16,4, 2) Uncle Silvio, 3) Peak'n Roll. Tvilling: 3/5 28,77. Odds: 10,76. Plats: 2,77–2,13–1,75. LOPP 4: 1) Under Armour, Joakim Lövgren, 1.13,5, 2) Lucifer Sam, 3) Ornello. Tvilling: 14/15 21,93. Odds: 2,16. Plats: 1,27–5,21–2,48. LOPP 5: 1) Four Guys Dream, Stefan Persson, 1.9,6, 2) Sweetman, 3) Toto Barosso. Tvilling: 2/12 9,00. Odds: 8,94. Plats: 2,32–1,23–3,57. LOPP 6: 1) Kagan, Robert Bergh, 1.13,0, 2) Ready to Go, 3) O.M.Gogentle. Tvilling: 3/5 36,43. Odds: 3,34. Plats: 1,69–4,06–2,49. Struken nr 11. LOPP 7: 1) Night Brodde, Conrad Lugauer, 1.11,8, 2) Holy Water, 3) Extreme. Tvilling: 3/10 104,60. Odds: 4,94. Plats: 1,60–5,72–1,14. LOPP 8: 1) Readly's Dream, Henriette Larsen, 1.13,8, 2) Anna Montana, 3) Nanny's Girl. Tvilling: 3/6 34,69. Odds: 7,21. Plats: 2,26–3,34–3,45. LOPP 9: 1) Rossi Garline, Erik Adielsson, 1.14,2, 2) Velten Red Red Red, 3) Baby Boy. Tvilling: 2/11 27,70. Odds: 16,98. Plats: 3,69–1,50–9,43. LOPP 10: 1) Staro Onyourmarks, Oskar Kylin Blom, 1.13,2, 2) Jeans'n Passion, 3) Queen Ligus. Tvilling: 7/11 172,77. Odds: 34,37. Plats: 6,29–3,59–6,32. LOPP 11: 1) Ture L.A., Johan Untersteiner, 1.13,8, 2) FromHeaven Idzarda, 3) Cruise. Tvilling 8/11 184,12. Odds: 13,64. Plats: 2,73–6,02–5,46. LOPP 12: 1) Winner Brodde, Peter Untersteiner, 1.15,9, 2) Platinium, 3) The Flying Eagle. Tvilling: 2/11 43,06. Odds: 6,61. Plats: 2,22–3,11–3,22.

V5: 2 620 077 kr. V4: 1 896 140 kr.