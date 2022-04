6 rätt: (0,00) 0 kr.

5 rätt: (19,19) 12 579 kr.

V4–raden: 2–11–10–2 (lopp 6–9)

4 rätt: (3,47) 42 589 kr.

V3–raden: 11–10–2 (lopp 7–9)

3 rätt: (3) 7 847 kr.

LOPP 1: 1) Global Tribunal, Thea Sundstöl, 1.17,4, 2) Bird Parker, 3) Tobeanunorasinner. Tvilling: 2/7 133,18. Odds: 14,91. Plats: 3,04–6,79–5,44. LOPP 2: 1) Fjasko, Tomas B Nilsson, 1.32,8, 2) Ztorma Lill, 3) Sol Bris. Tvilling: 6/7 12,05. Odds: 2,06. Plats: 1,25–3,08–1,95. Strukna nr 10 och 11. LOPP 3: 1) Elmer Wibb, Bo Eklöf, 1.20,9, 2) Next Yet, 3) Livinlikeaprincess. Tvilling: 4/5 4,00. Odds: 1,93. Plats: 1,21–1,48–2,21. LOPP 4: 1) Hjalmar Box, Jill Ivarsson, 1.30,9, 2) Majos Höstglöd, 3) Fosshaug Frasse. Tvilling: 4/8 38,10. Odds: 7,65. Plats: 2,30–3,45–6,31. LOPP 5: 1) Ottens Isa, Benny Christensen, 1.16,1, 2) Futureosåfin, 3) H.P.Roadrunner. Tvilling: 2/7 8,03. Odds: 5,72. Plats: 1,84–1,34–2,07. LOPP 6: 1) Zikina, Tamara Skutnabb, 1.33,1, 2) Bosse Best, 3) Backes Filur. Tvilling: 2/6 43,65. Odds: 24,33. Plats: 4,76–1,67–1,49. LOPP 7: 1) Jack Zon, Kenth Åkerlund, 1.14,3, 2) Quite Right, 3) Bastian Boom. Tvilling: 1/11 112,48. Odds: 7,22. Plats: 2,68–6,46–1,51. LOPP 8: 1) Haga Modde, Håkan Persson, 1.27,7, 2) Lapp Love, 3) Knallhatten. Tvilling: 7/10 22,35. Odds: 5,35. Plats: 1,72–2,87–3,30. Struken nr 9. LOPP 9: 1) Gas n'Gold, Vincent Eliasson, 1.17,2, 2) O.M.Flame, 3) Make it Matter. Tvilling: 2/7 91,82. Odds: 6,40. Plats: 1,70–6,45–6,21. Struken nr 10.

V65: 911 670 kr. V4: 197 315 kr. V3: 31 390 kr.