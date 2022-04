5 rätt: () kr.

V4–raden: 8–3–6–10 (lopp 3–6)

4 rätt: (760,6) 352 kr.

V3–raden: 5–5–4 (lopp 7–9)

3 rätt: (9) 1 258 kr.

LOPP 2: 1) Tequila L.L., Satu Liitiäinen, 1.14,5, 2) Bellzapp, 3) Worrywart. Tvilling: 8/9 7,55. Odds: 3,93. Plats: 1,32–1,53–1,18. Struken nr 6. LOPP 3: 1) Digital Evolution, Jan Wagenaar, 1.16,5, 2) Laurentius Valiant, 3) Love Your Choice. Tvilling: 3/5 6,92. Odds: 1,98. Plats: 1,24–1,82–3,74. LOPP 4: 1) Raja Knight, Henrik Larsson, 1.14,7, 2) O.M.Dustin, 3) Midas Metan. Tvilling: 2/6 12,66. Odds: 3,90. Plats: 1,57–2,04–1,92. LOPP 5: 1) Global Upset, Henrik Larsson, 1.14,5, 2) Ole, 3) Ace to Play. Tvilling: 1/10 42,55. Odds: 10,30. Plats: 2,32–2,35–1,31. LOPP 6: 1) Lövdala Principito, Elias Strandberg, 1.14,5, 2) The Lucky One, 3) Jaques Noir. Tvilling: 3/5 10,10. Odds: 1,77. Plats: 1,07–2,30–3,83. Struken nr 8. LOPP 7: 1) Leonardo Da Boko, Elias Strandberg, 1.17,5, 2) Napoleon Tooma, 3) Forte Å.. Tvilling: 1/5 22,22. Odds: 3,01. Plats: 1,35–2,60–2,32. LOPP 8: 1) Nordic Star Tooma, Jevgeni Ivanov, 1.15,4, 2) Confirmed, 3) G.K.Aiowaz. Tvilling: 4/5 13,50. Odds: 6,17. Plats: 2,06–1,58–1,48.

V5: 101 499 kr. V4: 357 270 kr. V3: 15 100 kr.