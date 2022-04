Hattrick i damallsvenskan: Ger självförtroende

— Det ger mycket självförtroende att göra tre mål. Förhoppningsvis blir det fler, säger hon till Viaplay.

I fjol blev det bara två mål på hela säsongen för Rantala och året dessförinnan, när hon spelade i Kristianstad, gjorde mittfältaren sju. Nu har hon redan gjort fyra, i säsongens fem första matcher.

Det första var ett inlägg som AIK-målvakten Sabrina D'Angelo fumlade in. Det andra gjorde Rantala på straff efter att D'Angelo fällt Vittsjös Clara Markstedt.

Det tredje var en riktig delikatess – ett långskott från 35 meter, otagbart för AIK-målvakten.

— Jag hade utrymme och bara sköt, säger hon.

Vittsjö klättrade från åttonde till femte plats i tabellen i och med segern. AIK är nu på kvalplats.

Guillou tvåmålsskytt

Det blev en flermålsskytt även i matchen Piteå–Kif Örebro. Katrina Guillou gjorde två när Piteå vann med 4–1.

— Vi förvaltade chanserna väl, säger filippinskan i pausvilan till Viaplay.

Vid det första målet halkade en Örebro-försvarare och Guillou kom framrusande och sköt in bollen vid den bortre stolproten. Även nästa mål gick in på samma ställe. Det var vid en rörig situation efter en hörna som Guillou lyckades få kontroll på bollen slå in den vid bortre.

Hanna Andersson nickade in 3–0 i den andra halvleken och Fanny Andersson gjorde sedan 4–0 på ett långskott.

— Det känns jättebra att göra mål, har väntat ett tag. Det blev bara ett mål förra säsongen. Att få in detta känns underbart, säger Piteås Hanna Andersson till Viaplay.

"Jättebra match"

Hon var också nöjd med lagets insats:

— Vårt presspel var jättebra, vi får kontroll på dem. Vi gör en jättebra match.

Amanda Rantanen gjorde Kif Örebros reduceringsmål med tre minuter kvar genom ett otagbart långskott.

Piteå klättrade från sjätte till tredje plats i den haltande tabellen och Kif Örebro är trots förlusten kvar på fjärde plats.