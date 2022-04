LOPP 1: 1) Dancer Brodde, Peter Untersteiner, 1.17,1, 2) Bellatrix, 3) Benefit in Kind. Tvilling: 3/8 3,91. Odds: 7,77. Plats: 1,55–1,05–3,92. LOPP 2: 1) You to Ezme, Markus B Svedberg, 1.16,6, 2) Stens Retention, 3) Al's Showmethehill. Tvilling: 7/8 14,30. Odds: 15,36. Plats: 3,12–1,20–3,65. LOPP 3: 1) Lokomotiv, Ulf Ohlsson, 1.16,0, 2) Lovelymere, 3) Digital Computer. Tvilling: 1/4 28,39. Odds: 4,81. Plats: 1,76–3,00–1,49.