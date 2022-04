4 rätt: (155,5) 770 kr.

V4–raden: 12–2–9–2 (lopp 6–9)

4 rätt: (255,6) 376 kr.

V3–raden: 2–9–2 (lopp 7–9)

3 rätt: (45) 181 kr.

LOPP 2: 1) Jax Journey, Claes Sjöström, 1.16,7, 2) Cameron, 3) Even Younger. Tvilling: 6/13 137,13. Odds: 54,19. Plats: 9,25–2,33–2,61. Strukna nr 3 och 8. LOPP 3: 1) Daniel Frontline, Magnus S Karlsson, 1.16,7, 2) Ridgehead Quick, 3) Magique A.F.. Tvilling: 4/5 8,33. Odds: 3,95. Plats: 1,70–2,04–Strukna nr 1 och 3. LOPP 4: 1) Global Destination, Claes Sjöström, 1.16,9, 2) Quantity of Time, 3) Ever So Much. Tvilling: 4/8 5,25. Odds: 6,12. Plats: 1,92–1,17–3,48. LOPP 5: 1) Klack Molle, Jörgen Westholm, 1.29,3, 2) Fröyde, 3) Väskinge Molly. Tvilling: 3/12 10,45. Odds: 4,88. Plats: 2,13–1,53–2,26. Strukna nr 4 och 6. LOPP 6: 1) Feel the Benefit, Kenneth Haugstad, 1.15,1, 2) Fraizer, 3) Rajon. Tvilling: 2/11 7,06. Odds: 3,07. Plats: 1,58–1,56–4,54. LOPP 7: 1) Artico Zack, Per Lennartsson, 1.14,0, 2) The Engine, 3) Aguero. Tvilling: 1/9 16,79. Odds: 1,62. Plats: 1,16–4,10–3,00. LOPP 8: 1) Bottnas Intense, Jörgen Westholm, 1.14,6, 2) Starla, 3) Utopia Skift. Tvilling: 2/3 44,88. Odds: 2,21. Plats: 1,48–6,97–1,74. LOPP 9: 1) Initial Climb, Jörgen Westholm, 1.16,1, 2) Toftas Gustava, 3) Rio Luca.

V5: 184 351 kr. V4: 128 283 kr. V3: 10 910 kr.