HV71 en seger från SHL – avgjorde i förlängning

— Nu ska vi fokusera på att vinna den matchen, säger Kelleher till C More.

Myles Powells passning öppnade för målet 3.36 in i förlängningen som betyder att HV71 – som rasade ur högsta serien förra våren – har matchboll hemma i Jönköping på söndag.

— En otrolig passning till mig som jag bara kunde skicka i nät, säger Kelleher.

Björklöven degraderades från dåvarande elitserien våren 2001 efter en misslyckad kvalserie. Tanken var att återvända bums, men så blev det inte.

21 år senare finns fortfarande chansen – men då måste klubben ta tre raka segrar mot HV71. Situationen hade varit så mycket annorlunda om Björklöven fått in en vinnande puck och kvitterat serien till 2–2 i matcher.

Möjligheterna fanns, inte minst i slutet av den tredje perioden, men då schabblade Björklöven bort chansen till spel i numerärt överläge genom att ha sex spelare på isen.

Ledde två gånger

Dessutom ledde laget matchen två gånger.

Piskat att vinna för att hålla serien vid liv fick Björklöven precis den start man ville ha. Kanadensaren Gerry Fitzgerald drog in 1–0 redan efter 1.17.

— Vi hade bra intensitet. Fin passning (Christopher Bengtsson) och jag hade lyckan att lyfta in pucken, säger han till C More.

Tre minuter senare var matchen resultatmässigt jämn igen. HV71, starkt i numerära överlägen, utnyttjade fördelen att ha en spelare mer på isen när Fredrik Forsberg kvitterade.

Björklövens replik kom omgående. Lagkaptenen Fredrik Andersson, centern som får lira back, slängde in en puck mot mål. Inte dumt ibland, i synnerhet inte om målvakten inte har en aning om vart pucken är på väg. Så var fallet för skymde Filip Larsson.

2–1 efter 7.22.

HV71:s Fredrik Forsberg var inte belåten.

— De kommer ut hårt, vinner lite för många dueller för att vi ska vara nöjda. Vi har mer att ge, säger han till C More.

Framspelaren Powell

Forsberg visste vad han snackade om. HV71 tryckte på ordentligt i andra perioden, men fick vänta länge på kvitteringen, en omdiskuterad sådan. Myles Powell fångade en puck i handsken och spelade fram Hunter Shinkaruk till 2–2. Men var pucken över sargen? Protesterna var högljudda, men målet godkändes.

2–2 stod sig över tredje perioden och sedan slog Tyler Kelleher till på den nyspolade isen.

— Det är en tajt match som kan gå åt båda håll men vi har förmågan att avgöra, säger HV71:s tränare Tommy Samuelsson till C More.