Luleå chocköppnade i tredje – vann rond ett

SM-finalerna i ishockey Lördag 30/4: Luleå–Färjestad 4–1 (1–1, 0–0, 3–0). Måndag 2/5: Färjestad–Luleå 19.30. Tisdag 3/5: Luleå–Färjestad 19.30. Torsdag 5/5: Färjestad–Luleå 19.30. Lördag 7/5: Ev Luleå–Färjestad 15.15. Måndag 9/5: Ev Färjestad–Luleå 19.30. Torsdag 12/5: Ev Luleå–Färjestad 19.30. Luleå leder med 1–0 i matcher.

Att det var en första ishockeyfinal som spelades i Luleå gick inte att missa. Det var tajt, det var tufft och det var intensivt. Luleå och Färjestad följdes åt i två perioder, men ibland behövs inte mycket för att ett lag ska koppla ett hårt grepp.

Så var fallet för hemmalaget.

Med två mål på mindre än en minut, Julius Honka och Einar Emanuelsson, i början av tredje perioden gick Luleå upp i en tvåmålsledning. En ledning man aldrig släppte.

Fysiskt spel

I första perioden, som karaktäriserades av en hel del fysiskt spel från båda håll, fick till slut Luleå spela powerplay två gånger på raken i slutskedet.

Men förstaformationen med Linus Omark i spetsen hade svårt att komma till sin rätt. När man sedan slarvade med ett uppspel ledde det till att FBK-veteranen Per Åslund fick pucken och kunde sätta 1–0 i numerärt underläge.

Repliken skulle dock komma snabbt.

Luleå fortsatte spela med en man mer på isen och fick ordning på materialet. Med ett fint klapp-klapp-spel hittade Konstantin Komarek in med pucken till Jack Connolly som elegant styrde in kvitteringen.

Rivstart

Inför tredje perioden var det alltjämt oavgjort, men när pucken släpptes på nytt dröjde det inte ens en minut innan hemmalaget hittade rätt. Pontus Andreasson droppassade till Linus Omark som i sin tur spelade fram Julius Honka som snärtade upp pucken i nättaket.

Och bara minuten senare kom 3–1 genom Einar Emanuelsson, hans första poäng i slutspelet.

— Det var riktigt skönt, det var på tiden. Bättre sent än aldrig, säger Einar Emanuelsson till C More.

25-åringen hade fram till lördagen bara gjort ett mål den här säsongen. Desto skönare då att spela en avgörande roll inför en kokande hemmaläktare.

— Det var väldigt längesedan jag gjorde mål. Och med den här miljön också, det var jävligt mäktigt. Det är den mäktigaste matchen jag har spelat. Men än har vi inte vunnit något.

Till slut blev det 4–1 efter att Juhani Tyrväinen punkterat matchen i slutet.

Med två minuter kvar tacklades Pontus Själin blodig av Färjestads Jacob de la Rose. Luleåbacken kunde resa sig för egen maskin efter ett tag och de la Rose tilldelades ett matchstraff.

Nästa match spelas i Karlstad på måndag.