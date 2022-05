Efter upphämtningen – Chelsea ligamästare

Fakta: Svenskar i Chelsea + Zecira Musovic Född: 26 maj 1996 (25 år) Moderklubb: Stattena IF Position: Målvakt + Jonna Andersson Född: 2 januari 1993 (29 år) Moderklubb: Mjölby AI FF Position: Försvarare + Magdalena Eriksson Född: 8 september 1993 (28 år) Moderklubb: Enskede IK Position: Försvarare

Efter 13 minuter i den sista omgången av Super League var det Manchester United som hade kommandot över Chelsea. Trots att Londonlaget kvitterade dryga fem minuter efter var det Manchester som hade ledningen med 2–1 efter första halvlek.

Men drygt en minut in i andra halvlek klev australiska Sam Kerr fram för Chelsea.

Efter en retur fick Kerr en fullträff på bollen, som pressade sig upp i nättaket, och 2–2 var ett faktum.

Dryga fem minuter senare spelade Pernille Harder in en boll till Guro Reiten som kunde säkra ligatiteln med 3–2-målet.

"Det enda som betyder något"

Slutresultatet fick skrivas till 4–2 efter att Sam Kerr, återigen, skrivits in i målprotokollet. Australiskan tog ner bollen på bröstet, vände sig om och kunde lobba den över Manchester Uniteds målvakt, Mary Earps.

— Jag bryr mig inte om vem som gjorde mål. Vi vann och det är det enda som betyder något. Jag visualiserade faktiskt att jag gjorde galna mål som det hela tiden. Guro nickade mot mig och jag fick en pop. Jag visste inte ens att målvakten var ute, säger Sam Kerr enligt Sky Sports.

Svenskorna Magdalena Eriksson och Jonna Andersson fanns med från start och den sistnämnde var olyckligt inblandad i Uniteds 2–1-mål i första halvlek när bollen styrdes in via hennes ben. Andersson blev utbytt i halvtid och in kom Chelseas mittfältsstjärna Ji So-Yun.

Blackstenius målskytt

Den tredje svenskan i Chelsea, Zecira Musovic satt på bänken under matchen.

För utmanaren Arsenal, som jagade ligatiteln och låg inför matchen en poäng bakom Chelsea, blev svenskan Stina Blackstenius inbytt i den 59:e minuten och gjorde 1–0-målet drygt en minut senare.

Trots vinsten mot West Ham räckte det inte för att sno titeln från Chelsea och Arsenal slutade en poäng bakom i tabellen.

Chelsea spelar final i FA-cupen om en vecka mot Manchester City.