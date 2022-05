Första landskampen sedan kriget: "Avskyvärt"

Målvakter: Heorhij Busjtjan, Dynamo Kiev, Andrij Pjatov, Sjachtar Donetsk, Anatolij Trubin, do, Dmytro Riznyk, Vorskla Poltava.

Försvarare: Oleksandr Karavajev, Dynamo Kiev, Ilja Zabarniy, do, Oleksandr Syrota, do, Denys Popov, do, Mykola Matvijenko, Sjachtar Donetsk, Serhij Kryvtsov, do, Viktor Kornijenko, do, Valerij Bondar, do, Juchym Konoplja, do.

Mittfältare: Taras Stepanenko, Sjachtar Donetsk, Mychajlo Mudryk, do, Serhij Sydortjuk, Dynamo Kiev, Viktor Tsyhankov, do, Mykola Sjaparenko, do, Vitalij Bujalskyj, do, Denys Harmasj, do, Serhij Buletsa, Zorja Luhansk, Oleksandr Pichaljonok, Dnipro-1, Oleksij Hutsuljak, do.

Anfallare: Artem Dovbyk, Dnipro-1, Artem Besedin, Dynamo Kiev.

Försvarsduon Oleksandr Tymtjyk, Dynamo Kiev, och Mykyta Burda, do, saknas på grund av skador, meddelar det ukrainska fotbollsförbundet.