Marcus Danielson avslutar landslagskarriären

Det blev 19 A-landskamper, tre mål och ett stort mästerskap (EM i fjol) för Marcus Danielson i den svenska tröjan. 33-åringen, som var med och förde Djurgården till SM-guld 2019, gjorde landslagsdebut först som 30-åring, men blev snabbt en viktig kugge i Janne Anderssons lag.

Men nu får Andersson hitta andra lösningar i backlinjen. Marcus Danielsons sista landskamp blev av allt att döma den avgörande VM-playoffmatchen mot Polen i mars, då Sverige förlorade med 0–2.

"Har varit en dröm"

"Att dra på sig den blågula tröjan och spela för Sverige har varit fantastiskt. Jag har känt en enorm stolthet och är tacksam att ha fått spela mästerskap och stora matcher med landslaget – det har varit en dröm och något jag alltid kommer att bära med mig", säger Danielson till Svenska fotbollförbundets hemsida.

"Det har alltid känts väldigt kul att komma till samlingarna, vi har haft en grym stämning och sammanhållning i truppen."

För slitsamt

Danielson motiverar sitt beslut att sluta i landslaget med att det under coronapandemin blivit alltför slitsamt att kombinera klubblaget, kinesiska Dalian, med spel för Sverige.

"Det har tagit extremt mycket kraft att under de senaste åren ta sig in och ut från Kina under pågående pandemi. Jag har fått slita hårt för att komma i form till samlingarna och känner att jag inte har kraften att satsa vidare på det sättet mot EM 2024, vilket hade varit det naturliga målet", säger Danielson.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson kan inte annat än acceptera saken.

"Ett tråkigt besked, men självklart respekterar jag "Mackans" beslut. Jag vill tacka honom för hans värdefulla bidrag till landslaget under den tid han har varit med, och önska stort lycka till i framtiden", säger Andersson.